陳政聞被爆群聚吃火鍋　國民黨：政院發言人出來道歉

行政院南部辦公室執行長陳政聞被爆13日與十多位友人去屏東的「牡丹灣villa」，並疑似違反防疫規定，在餐廳裡有脫罩吃火鍋及群聚聊天等行為。儘管陳政聞已於昨日請辭，國民黨仍批行政院護航，要求行政院發言人羅秉致歉。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-19 11:27:03｜2021-07-19 11:28:26
國民黨立院黨團今（19）日召開「英文下令 時中編劇 高端演到砸？！」記者會，國民黨總召費鴻泰表示，當全國三級警戒時，陳政聞卻接受建商招待在聚餐，他呼籲屏東縣長潘孟安公布聚餐者的名單，不要民眾在路邊脫口罩吃飯受罰，而官員違規就沒事，不要搞雙重標準。
費鴻泰表示，為何在微解封第一天陳政聞就要去度假、聚餐?住宿費一晚1萬4000元，他質疑陳政聞接受建商招待。費鴻泰也批評羅秉成為陳政聞護航說謊，要求羅秉成道歉，若羅不道歉，將要求蘇貞昌撤換羅秉成，否則立院下會期將把羅秉成視為不受歡迎人物。
國民黨團書記長鄭麗文表示，陳政聞13日入住，14日就趕緊打包退房，顯示陳政聞與政院早知道被抓包，為何政院拖了5天，直到媒體報導才處理，她懷疑政院這段時間要幫陳政聞脫罪，而不是全台灣炸鍋之後才處理。
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