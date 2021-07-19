謝忻運動引爆「養眼視角」　曝健身房微解封現況

隨著三級警戒微解封，室內運動場、操場和健身房等，在有條件的情況下適度開放，不過全程仍需佩帶口罩，而原本就有重訓習慣的藝人謝忻，日前也到健身房上教練課，並大方曝光自己訓練時的模樣，火辣的運動穿搭配養眼的視角，馬上引來許多網友朝聖，同時也透露健身房的現況。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-19 10:51:20
謝忻躺在健身房的草皮上，以一身粉色運動裝入鏡，儘管戴上口罩，緊盯鏡頭的迷濛雙眼仍十分誘人，而低胸的運動內衣也讓她微露事業線，另外，謝忻也將塑身褲的褲頭微拉下，秀出腹肌線條，伏地挺身的動作則出賣她修長的雙腿和蜜桃臀。
謝忻在文中寫下：「用一身熱情的粉紅色迎接微解封的健身房，在連平常人數10分之1都不到的社交距離中微運動，微流汗就好。」有網友看到後質疑謝忻是否已經打過疫苗，謝忻表示目前還沒有，不過健身房的防疫措施做得很徹底，而自己這次也只是去上一對一的教練課。此外，也有人直言謝忻的內褲痕跡明顯，她也不吝嗇地回應：「我也很苦惱，這世界上到底有沒有真正的無痕內褲，我一直找不到『真正的』。」（編輯：侯家瑜）
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