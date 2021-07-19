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北市舉債買第三劑疫苗？柯文哲：先安排預算再看後續發展

▲針對北市是否舉債購買疫苗一事，台北市長柯文哲19日表示，預算可以先準備，但還要看後續疫苗施打情況。（圖／台北市政府提供）
▲針對北市是否舉債購買疫苗一事，台北市長柯文哲19日表示，預算可以先準備，但還要看後續疫苗施打情況。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-19 11:00:34

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，不過能夠有效阻卻傳染鏈的疫苗，目前在台灣仍舊十分缺乏。日前鴻海、台積電以及慈濟等團體，與德國疫苗廠簽訂BNT疫苗採購合約，自國外採購疫苗後捐贈給台灣，對此台北市政府方面似乎也開始考慮，是否要自行購入「第三劑」疫苗供台北市民施打。台北市長柯文哲今（19）日上午表示，目前還在看疫苗後續施打狀況，不過預算可以先安排好。

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「要先打完前兩劑，才有第三劑問題。」柯文哲強調，現階段台灣連第二劑的施打狀況都還不佳，目前也還在觀望疫苗到貨以及施打的情況。「預算可能要先安排。」柯文哲說，預算到年底才會正式核定，所以還有半年時間可以觀察，台北市到底要不要準備第三劑疫苗。

柯文哲直言，相關事項都有在進行準備措施，但僅是在準備階段也不需要提出來造成太多社會輿論。柯文哲也坦言，疫苗採購錢也要考慮相關冷鏈技術，台灣具有相關技術的沒有幾家公司，但疫苗採購「通常國家做得好，就用不著我們了。」

▲台北市政府公布台北車站地下街的最新確診情況。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布台北車站地下街的最新確診情況。（圖／台北市政府提供）
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