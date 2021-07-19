COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高端疫苗通過EUA　陳時中：8月應可少量供應沒問題

▲衛福部食藥署今（19）日宣布通過高端新冠疫苗專案製造，指揮中心指揮官陳時中表示8月份應該能夠多少能有少量供應沒問題。（圖／指揮中心提供）
▲衛福部食藥署今（19）日宣布通過高端新冠疫苗專案製造，指揮中心指揮官陳時中表示8月份應該能夠多少能有少量供應沒問題。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-19 15:44:51｜2021-07-19 17:38:16

衛福部食藥署今（19）日宣布通過高端新冠疫苗專案製造，將適用於20歲以上成人接種，外界也關心高端何時可量產供貨？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高端目前產能相對較低，EUA也剛通過，提高產能需要一定時間，等到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）通過之後，會看量能有多少放到施打計畫，「但8月份應該能夠多少能有少量供應沒問題。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中進一步說明，高端目前產能相對是比較低，反應槽現在相對比較小，新的製程也如火如荼進行中，因為EUA才剛過，要擴大產能也要一點時間，目前高端能提供的量是比較小。不過，等ACIP通過，會看量能放到施打計畫中，會看量能有多少，放到施打計畫，但陳時中強調，若ACIP通過，「8月份應該能夠多少能有少量供應沒問題。」

至於是否會公布AZ疫苗受試者的中和抗體效價數據布？陳時中說，效價公布對食藥署來說是一個困擾，在各個廠牌還沒審查完畢之前，應該不會公布。

此外，目前國產新冠疫苗除了高端之外，聯亞也送件，外界也關注聯亞新冠疫苗審查進度如何？對此吳秀梅表示聯亞也已送件，目前都在積極審查當中。

▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
 

▲國內最新本土確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲國內最新本土確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.09%87.91%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.43%23.57%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
48.73%51.27%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

83.33%16.67%
2021-07-18-2021-07-20
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀