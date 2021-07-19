高端疫苗通過EUA 陳時中：8月應可少量供應沒問題
衛福部食藥署今（19）日宣布通過高端新冠疫苗專案製造，將適用於20歲以上成人接種，外界也關心高端何時可量產供貨？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高端目前產能相對較低，EUA也剛通過，提高產能需要一定時間，等到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）通過之後，會看量能有多少放到施打計畫，「但8月份應該能夠多少能有少量供應沒問題。」
記者顏真真/台北報導
2021-07-19 15:44:51｜2021-07-19 17:38:16
陳時中進一步說明，高端目前產能相對是比較低，反應槽現在相對比較小，新的製程也如火如荼進行中，因為EUA才剛過，要擴大產能也要一點時間，目前高端能提供的量是比較小。不過，等ACIP通過，會看量能放到施打計畫中，會看量能有多少，放到施打計畫，但陳時中強調，若ACIP通過，「8月份應該能夠多少能有少量供應沒問題。」
至於是否會公布AZ疫苗受試者的中和抗體效價數據布？陳時中說，效價公布對食藥署來說是一個困擾，在各個廠牌還沒審查完畢之前，應該不會公布。
此外，目前國產新冠疫苗除了高端之外，聯亞也送件，外界也關注聯亞新冠疫苗審查進度如何？對此吳秀梅表示聯亞也已送件，目前都在積極審查當中。
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