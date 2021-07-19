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高端疫苗核准專案製造！食藥署：適用20歲以上成人接種

▲衛生福利部食品藥物管署宣布，經召開專家會議後，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人主動免疫接種。（圖／資料照，屏東縣政府提供）
▲衛生福利部食品藥物管署宣布，經召開專家會議後，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人主動免疫接種。（圖／資料照，屏東縣政府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-19 14:22:22｜2021-07-19 14:41:56

為積極因應新冠肺炎（COVID-19）疫情防疫需求，衛生福利部食品藥物管理署今（19）日宣布，經召開專家會議後，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人的主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防新冠肺炎。

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食藥署長吳秀梅表示，食藥署在昨日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端MVC-COV1901新冠肺炎疫苗(高端疫苗)專案製造申請案，經過一天充分的審查與討論，鑑於高端疫苗的中和抗體數據已證明不劣於國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，達成食藥署公告之「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且安全性數據顯示無重大安全疑慮。

此外，她也說明，高端疫苗組與AZ疫苗組之原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值(geometric mean titer ratio, GMTR)的95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。高端疫苗組的血清反應比率(sero-response rate)的95%信賴區間下限為95.5%，遠大於標準要求50%。

▲食藥署表示，核准高端EUA通過，可以專案製造。（圖／指揮中心提供）
▲食藥署表示，核准高端EUA通過，可以專案製造。（圖／指揮中心提供）
吳秀梅也表示，基於疾病管制署認定國內確有疫情及疫苗緊急公共衛生需求之前提，評估整體醫療利益與風險平衡，與會專家出席21人，主席不參與投票，18人同意，1人補件再議，1人不同意。

食藥署依「藥事法第48條之2規定」，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防COVID-19。另針對專家會議建議，該疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益(effectiveness)報告，以保障國人用藥安全。

▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
▲國內最新本土確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲國內最新本土確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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