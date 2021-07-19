高端疫苗核准專案製造！食藥署：適用20歲以上成人接種
為積極因應新冠肺炎（COVID-19）疫情防疫需求，衛生福利部食品藥物管理署今（19）日宣布，經召開專家會議後，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人的主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防新冠肺炎。
記者顏真真/台北報導
2021-07-19 14:22:22｜2021-07-19 14:41:56
食藥署長吳秀梅表示，食藥署在昨日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端MVC-COV1901新冠肺炎疫苗(高端疫苗)專案製造申請案，經過一天充分的審查與討論，鑑於高端疫苗的中和抗體數據已證明不劣於國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，達成食藥署公告之「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且安全性數據顯示無重大安全疑慮。
此外，她也說明，高端疫苗組與AZ疫苗組之原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值(geometric mean titer ratio, GMTR)的95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。高端疫苗組的血清反應比率(sero-response rate)的95%信賴區間下限為95.5%，遠大於標準要求50%。
吳秀梅也表示，基於疾病管制署認定國內確有疫情及疫苗緊急公共衛生需求之前提，評估整體醫療利益與風險平衡，與會專家出席21人，主席不參與投票，18人同意，1人補件再議，1人不同意。
食藥署依「藥事法第48條之2規定」，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防COVID-19。另針對專家會議建議，該疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益(effectiveness)報告，以保障國人用藥安全。
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