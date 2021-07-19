重災區實戰Delta病毒！印度研究：AZ疫苗防重症明顯有效
印度新冠疫情稍有趨緩，但在當地首度被發現的變種病毒Delta已擴散至其他國家，甚至讓疫苗的保護力出現更多變數。然而，根據印度一項針對「突破性感染」的全國性研究顯示，在完整接種新冠疫苗後感染Delta病毒的病患中，僅有0.4%的人病逝，不到10%需住院治療，而且均非重症，顯示疫苗確實能大幅降低重症和死亡率。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-19 11:22:41
綜合《彭博社》等外媒報導，目前印度施打的新冠疫苗，主要是採用阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ)，大多民眾接種的都是印度版的AZ疫苗「Covishield」。印度醫學研究委員會(ICMR)的專家古普達(Nivedita Gupta)針對印度17個邦和地區的677名臨床病例進行分析，研究結果近日出爐。
報導指出，前述這些病例都已接種1劑或2劑疫苗，其中604人接種的是Covishield，71人接種印度滅活Covaxin疫苗、2人接種中國國藥疫苗。此外，有85人是在接種1劑疫苗後染疫，其餘592人在接種2劑疫苗後確診。
研究結果顯示，在已接種完整2劑的突破性感染病例中，有86%是感染Delta病毒，死亡率約0.4%，住院率不到10%，而且沒有人需要用到呼吸器、氧氣或是住進加護病房，顯示疫苗證實能有效抑制住院重症和死亡。
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