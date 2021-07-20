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打疫苗後死亡累計解剖104例　有74例與慢性病相關

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥針對新冠疫苗接種後死亡案例進行說明。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥針對新冠疫苗接種後死亡案例進行說明。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-20 15:43:11｜2021-07-20 15:49:10

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增10例疑似接種新冠肺炎後死亡案例，其中有1例是原通報導致病人住院或延長病人住院時間後轉死亡事件，另9例有5例是接種AZ疫苗後死亡、4例接種莫德納疫後死亡。另累計施打疫苗後死亡解剖案有104例，其中74例與慢性病有關，占了7成1，1例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，還有1例化膿性肺炎，另有3例待釐清。

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指揮中心發言人莊人祥進一步說明，昨日總共有88件新冠肺炎疫苗接種後不良事件通報，有33件屬非嚴重不良事件，死亡則有9件，疑似嚴重過敏反應有1件，其他疑似嚴重不良事件有45件。

▲中央流行疫情指揮中心說明7月19日新冠肺炎疫苗接種後不良事件通報情況。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明7月19日新冠肺炎疫苗接種後不良事件通報情況。（圖／指揮中心提供）
在死亡案例中，昨日新增5例接種AZ疫苗後死亡案例，年齡在51至87歲間，接種後在8-18天發生死亡，同期間也有4例打莫德納疫苗後死亡，1女3男，年齡在71至82歲間，接種疫苗後6-12天死亡。此外，還有1例是原通報導致病人住院或延長病人住院時間後轉死亡事件。

至於有關施打疫苗後死亡解剖部分，莊人祥表示，累計已解剖104例，其中74例與慢性病相關，5例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，6例疑似肺炎，3例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎(2個月大孩童)，1例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，1例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，3例待釐清。

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14159例。（圖／指揮中心）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14159例。（圖／NOWnews製表）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，全台本土病例地理分析。（圖／指揮中心）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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