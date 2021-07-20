打疫苗後死亡累計解剖104例 有74例與慢性病相關
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增10例疑似接種新冠肺炎後死亡案例，其中有1例是原通報導致病人住院或延長病人住院時間後轉死亡事件，另9例有5例是接種AZ疫苗後死亡、4例接種莫德納疫後死亡。另累計施打疫苗後死亡解剖案有104例，其中74例與慢性病有關，占了7成1，1例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，還有1例化膿性肺炎，另有3例待釐清。
記者顏真真/台北報導
2021-07-20 15:43:11｜2021-07-20 15:49:10
指揮中心發言人莊人祥進一步說明，昨日總共有88件新冠肺炎疫苗接種後不良事件通報，有33件屬非嚴重不良事件，死亡則有9件，疑似嚴重過敏反應有1件，其他疑似嚴重不良事件有45件。
在死亡案例中，昨日新增5例接種AZ疫苗後死亡案例，年齡在51至87歲間，接種後在8-18天發生死亡，同期間也有4例打莫德納疫苗後死亡，1女3男，年齡在71至82歲間，接種疫苗後6-12天死亡。此外，還有1例是原通報導致病人住院或延長病人住院時間後轉死亡事件。
至於有關施打疫苗後死亡解剖部分，莊人祥表示，累計已解剖104例，其中74例與慢性病相關，5例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，6例疑似肺炎，3例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎(2個月大孩童)，1例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，1例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，3例待釐清。
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