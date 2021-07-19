陳政聞遭爆群聚涉綠營派系鬥爭？劉世芳：他沒要選舉

外傳行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆群聚吃鍋一事，涉及民進黨內派系鬥爭，立委劉世芳今（19）日表示，目前行政院跟屏東縣政府都還在調查當中，相信這件事會秉公處理；雖然高雄市議員選舉的黨內競爭激烈，但民進黨有一貫的初選制度，加上陳政聞並沒有要參與下次的高雄市議員選舉，不勞國民黨見縫插針。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-19 11:36:34
陳政聞群聚吃鍋的疑雲，引發社會關注。劉世芳表示，陳政聞已在昨晚向社會大眾道歉，也已請辭獲准，關於這次的群聚案件，行政院和屏東縣政府還在調查當中，相信會秉公處理。然而，陳政聞並沒有要參與下次高雄市議員選舉；高雄議會的多數還是國民黨，在高雄市長陳其邁優良執政的情況下，民進黨當然希望拚議會席次過半，劉世芳並不諱言民進黨高雄市議員選舉的黨內競爭激烈，但她也說，黨內有一定機制，不勞國民黨見縫插針。
外界有部分聲音認為應該公布入住屏東群聚飯店的26人名單，但立委羅致政說，26人名單是否公佈，要尊重屏東縣政府調查，不過26人是指入住名單，並非26人都有參與聚會，要全部都公佈似乎也不太合理。
另外，立委許智傑則表示，陳政聞已經請辭，至於他是否真如傳聞群聚用餐，屏東縣府也已介入調查，希望縣府儘快釐清真相，依法處理。
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