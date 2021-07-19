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陳政聞遭爆群聚涉綠營派系鬥爭？劉世芳：他沒要選舉

▲外傳行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆群聚吃鍋涉及民進黨內派系鬥爭，立委劉世芳表示陳政聞並沒有要參與下次議員選舉。（圖／翻攝自民進黨團臉書）
▲外傳行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆群聚吃鍋涉及民進黨內派系鬥爭，立委劉世芳表示陳政聞並沒有要參與下次議員選舉。（圖／翻攝自民進黨團臉書）

記者劉育辰／台北報導

2021-07-19 11:36:34

外傳行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆群聚吃鍋一事，涉及民進黨內派系鬥爭，立委劉世芳今（19）日表示，目前行政院跟屏東縣政府都還在調查當中，相信這件事會秉公處理；雖然高雄市議員選舉的黨內競爭激烈，但民進黨有一貫的初選制度，加上陳政聞並沒有要參與下次的高雄市議員選舉，不勞國民黨見縫插針。

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陳政聞群聚吃鍋的疑雲，引發社會關注。劉世芳表示，陳政聞已在昨晚向社會大眾道歉，也已請辭獲准，關於這次的群聚案件，行政院和屏東縣政府還在調查當中，相信會秉公處理。然而，陳政聞並沒有要參與下次高雄市議員選舉；高雄議會的多數還是國民黨，在高雄市長陳其邁優良執政的情況下，民進黨當然希望拚議會席次過半，劉世芳並不諱言民進黨高雄市議員選舉的黨內競爭激烈，但她也說，黨內有一定機制，不勞國民黨見縫插針。

外界有部分聲音認為應該公布入住屏東群聚飯店的26人名單，但立委羅致政說，26人名單是否公佈，要尊重屏東縣政府調查，不過26人是指入住名單，並非26人都有參與聚會，要全部都公佈似乎也不太合理。

另外，立委許智傑則表示，陳政聞已經請辭，至於他是否真如傳聞群聚用餐，屏東縣府也已介入調查，希望縣府儘快釐清真相，依法處理。

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