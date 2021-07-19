柯文哲自曝北市擬舉債80億買疫苗　江啟臣：要蔡英文點頭

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會後媒體詢問柯文哲要舉債80億買第三劑疫苗，應付印度變種病毒，會不會擔心也被中央卡？江啟臣表示，大家都認為台灣目前疫苗不足，且疫苗供貨不穩定。台北市要自主採購疫苗，國民黨是樂見，但他也指出，地方政府買疫苗都共同面臨一個問題，「那個是要蔡英文同意」，所以如果有機會可以一起找蔡英文談，看她能否同意讓地方縣市自主採購未來的疫苗？尤其第二代、第三劑都是超前佈署的，基層對於超前佈署都有極大共識，呼籲政府不要再擋了。
王欣儀表示，台北市議會國民黨團已經在5月下旬就發出聯合質詢稿，呼籲北市以首都民意自購疫苗，保障市民安全，樂見北市從善如流，未來相關預算與採購工作，他們都會支持。但是王欣儀也呼籲柯文哲買疫苗要積極，不是嘴巴說說，面對來勢洶洶的Delta變種病毒，北市要有足夠安全、有效的疫苗來保障民眾安全。
蔣萬安表示，應該要窮盡一切方式採購足夠疫苗，讓民眾施打才是面對疫情根本解決之道，許多國家在打了第二劑疫苗後，面對變種病毒侵襲開始封城、打第三劑疫苗，施打疫苗不能低估情勢變化，北市是疫情當下受創最嚴重地區之一，但是所分配的疫苗卻無法達到安全覆蓋率。
蔣萬安進一步表示，北市舉債採購疫苗所造成的花費，比疫情造成的鉅額經濟損失，生活的衝擊還低，所以加購疫苗、採購疫苗非常重要，他呼籲中央政府要積極配合地方政府採購疫苗，不要再有任何政治考量。
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