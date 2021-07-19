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政院將發餐飲振興券？蘇貞昌：時間到會推出

▲針對餐飲振興券，行政院長蘇貞昌19日表示，政策需要時間，加上現在仍在3級警戒中，不宜鼓勵民眾外出消費，待時間到了就會推出。（圖／行政院提供）
▲針對餐飲振興券，行政院長蘇貞昌19日表示，政策需要時間，加上現在仍在3級警戒中，不宜鼓勵民眾外出消費，待時間到了就會推出。（圖／行政院提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-07-19 12:00:31｜2021-07-19 12:05:16

行政院院長蘇貞昌今（19）日被問到有關餐飲振興券一事時表示，政策規劃需要時間，加上現在仍在3級警戒中，不宜鼓勵民眾外出消費，待時間到了就會推出，給受衝擊產業及個人更多幫助。

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蘇貞昌今日前往桃園機場，為參加東京奧運的選手們加油打氣。在被問到行政院是否推出餐飲振興券時，蘇貞昌說，政府去年發行3倍券，非常成功，人民參與程度超過99％，帶來1,000億的經濟效益，今年因為疫情衝擊，內需市場受到衝擊，政府都希望能幫忙包含餐飲、零售、旅宿甚至展演、藝文活動等產業減少疫情所帶來的衝擊。不過蘇貞昌也說，整個政策籌備需要準備，加上目前還在3級警戒中，不能鼓勵民眾外出消費，時間到了自然會推出。

另外，行政院南部聯合中心執行長陳政聞遭爆在屏東縣群聚吃鍋，蘇貞昌認為，公務員應該謹言慎行，哪怕是私領域都要注意社會觀感，尤其是在防疫期間，大家很辛苦的時候，陳政聞沒有做好，已經辭職離開，也希望全體公務人員以此為鑑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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