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前女友早曝他私下惡劣行徑？吳亦凡5年前床照遭翻出

▲吳亦凡近來身陷桃色風波中。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲吳亦凡近來身陷桃色風波中。（圖／翻攝吳亦凡微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-19 12:39:08

吳亦凡近來身陷桃色風波中，網紅都美竹不斷爆料，昨（18）日更寫下2000字罪狀文，揭開吳亦凡混亂的私生活。事件鬧得沸沸揚揚，而吳亦凡5年前就曾被爆出醜聞，當時的「正牌女友」小G娜受訪內容也再度被翻出。

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小G娜在2016年時自爆與吳亦凡交往中，在接受訪問時，提到吳亦凡私下很自戀，聊天時總是會說自己有多棒，「妳老公我在女明星也是大家特別喜歡的」；還會批評前EXO隊友，直言討厭黃子韜、鹿晗，「鹿晗、張藝興看起來很單純，但其實很有心機」等諸如此類的話語，讓小G娜傻眼。

而在「小G娜事件」後，吳亦凡工作室發文否認，沒想到反而有更多人出聲踢爆，甚至還有網友曬出吳亦凡的床照，留言贊同小G娜的說法，「我相信妳，因為我也被他YP（約砲）。」

▲小G娜曾爆料吳亦凡自戀又愛批評人。（圖／翻攝小G娜微博）
▲小G娜曾爆料吳亦凡自戀又愛批評人。（圖／翻攝小G娜微博）
▲吳亦凡5年前的床照被翻出。（圖／翻攝吐槽火姐微博）
▲吳亦凡5年前的床照被翻出。（圖／翻攝吐槽火姐微博）
針對都美竹近日來的指控，吳亦凡於今（19）日稍早也在微博發文反擊，提到：「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』、『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！ ！我對自己上述的所有話負法律責任！ ！」

▲吳亦凡近來身陷桃色風波中。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲▼吳亦凡（上圖）遭網紅都美竹爆料混亂私生活。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲都美竹寫下長文爆料吳亦凡私下惡劣行徑。（圖／翻攝都美竹微博）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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