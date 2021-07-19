香港選委會泛民選民人數大跌　選特首影響力續降

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綜合本地媒體的報導，本屆登記投票人急跌的主因，據信是泛民支持者未登記。以過去泛民票倉的會計界為例，新登記選民由2萬7000人，下跌至39人。
此外，由醫學界及衛生服務界合併的「醫學及衛生服務界」，投票人由過去5萬2000人，減至80人，當中約40人是以醫院名義登記的團體選民。
泛民一向占優勢的科技創新界（前稱資訊科技界）的選民人數也由1萬2000人，大跌至54人。
一般認為，在當前政治氛圍的壓力下，泛民在選委會多個界別的投票人急跌是意料中事，預料屆時泛民當選的選委不會多，選舉特首的影響力進一步下降。
明報今天在報導中引述中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，儘管登記的選民大減，預料北京中央仍會督促選民投票，以推高選委會的投票率。
經過「反送中」運動的衝擊及北京中央強力介入後，香港3大選舉將於今年9月起登場，首先是選委會選舉於9月19日舉行，接著立法會選舉於12月19日投票，特首選舉則於明年3月27日進行。
在香港出現「港獨」主張後，北京方面提出了「愛國者治港」方針，並據此徹底改變香港的選舉制度，以阻止北京視為「反中亂港」者藉著選舉進入權力架構。
中國全國人民代表大會常務委員會3月底表決通過修訂香港基本法附件一和二，前者訂定特首產生辦法，後者涉及立法會產生辦法。
根據人大的決定，香港選舉制度包括以下改變：
一、特首選委會委員由原有的1200人增至1500人，由5個界別人士組成，各有300名代表，分別是工商、金融界；專業界；基層、勞工和宗教等界別；立法會議員、地區組織代表等界別；港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界。
二、立法會議員由現有70人增至90人，經選委會選舉的議員占40人，功能團體選舉的議員占30人，一人一票選出的分區直選議員由35人減至20人。
三、新成立香港候選人資格審查委員會（資審委），負責審查並確認選委會委員、特首和立法會議員候選人的資格。
在2016年底的選委會選舉中，泛民獲得327席，是歷屆最好的成績，而當時選委只有1200人，泛民選委因此被視為「造王者」，即雖然未能選出自己陣營的特首，但可以左右建制派候選人的選舉結果。
在本屆選委會選舉中，選委由1200人增至1500人，並可自行選出40名立法會議員，但泛民選民卻大幅下跌，影響力不增反減，似乎較為符合北京期待的結果。（編輯：周慧盈）1100719