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國防院稱PTT遭網軍入侵　高虹安：綠營才是假帳號大宗

▲綠委指PTT布滿柯文哲網軍，台灣民眾黨立委高虹安反酸，「綠營才是假帳號大宗」。（資料照／記者呂炯昌攝 ，2021.06.01）
▲綠委指PTT布滿柯文哲網軍，台灣民眾黨立委高虹安反酸，「綠營才是假帳號大宗」。（資料照／記者呂炯昌攝 ，2021.06.01）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-19 13:08:23｜2021-07-19 13:09:37

民進黨立委王定宇日前在臉書引述國防智庫國防安全研究院與資策會聯合出版報告表示，PTT不僅布滿柯文哲網軍，還有許多對岸網軍對台認知作戰。對此，台灣民眾黨立委高虹安反酸，「綠營才是假帳號大宗」。報告作者蔡榮峰今(19)日澄清表示，報告從沒說誰是中共同路人。

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高虹安表示，其實PTT一直是一個自由交流的學術網路，也是公民運動、公共議題的發起平台，誰執政就監督、批判誰，是正常現象。該份報告細讀並不嚴謹、研究方法粗糙，比較像是「誅心」之論，把所有「批評政府」的人歸類成「中共同路人」，似乎也忽略了近年來的證據顯示，綠營假帳號、分身帳號才是PTT的大宗。

「激化情緒對立的口水戰PTT（批踢踢）八卦板COVID-19疫情與論分析會傳染的不只病毒還有情緒」報告出爐後，引發網路熱議，高虹安指出，有不少被點名是網軍帳號的ID出來發文自清，包括深綠支持者、住國外單純比較台灣疫苗政策與國外的情況的發文者等，這些帳號因為IP與批評政府政策，就被打成中共的同路者。

高虹安質疑，這份報告是否有更嚴謹證據做出其宣稱的這些結論，還是看圖說故事？」因為AI的語意分析目前還是很難分辨是否反串，這就有很大的誤判風險，而且該份報告所用的文字雲分析也相當基礎，有研究者都知道重點在於字典的選擇。

高虹安提到，另外也有網友陸續起底報告作者及引用資料來源作者的背景，看起來跟執政黨陣營有比較接近的關係。國防安全研究院是維護我國國防安全、相關敵情研究非常重要的對敵單位，這份報告的結論與公信力是否有符合這單位的職能、對國家所需責任，各界目前也正在討論與檢視。她強調，不宜以認知作戰扣帽妄下論斷，恐誤傷台灣引以為傲的言論自由與開放環境，對政府公信力也會受到影響。

針對報告引發爭論，作者蔡榮峰回應表示，報告從頭到尾沒有點名誰是「中共同路人」，更無意推論個別號的政黨傾向，僅就現象進行描述性分析； PTT僅是研究者採樣分析的平台，非唯一可分析對象；作者身為PTT世代一員，這篇報告正是為爭取PTT還原民主自由討論空間而付出的一點努力，報告分析方法、資訊技術都有依學術標準揭露，歡迎就實質內容對話，促進民主輿論品質。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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