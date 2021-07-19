國防院稱PTT遭網軍入侵　高虹安：綠營才是假帳號大宗

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「激化情緒對立的口水戰PTT（批踢踢）八卦板COVID-19疫情與論分析會傳染的不只病毒還有情緒」報告出爐後，引發網路熱議，高虹安指出，有不少被點名是網軍帳號的ID出來發文自清，包括深綠支持者、住國外單純比較台灣疫苗政策與國外的情況的發文者等，這些帳號因為IP與批評政府政策，就被打成中共的同路者。
高虹安質疑，這份報告是否有更嚴謹證據做出其宣稱的這些結論，還是看圖說故事？」因為AI的語意分析目前還是很難分辨是否反串，這就有很大的誤判風險，而且該份報告所用的文字雲分析也相當基礎，有研究者都知道重點在於字典的選擇。
高虹安提到，另外也有網友陸續起底報告作者及引用資料來源作者的背景，看起來跟執政黨陣營有比較接近的關係。國防安全研究院是維護我國國防安全、相關敵情研究非常重要的對敵單位，這份報告的結論與公信力是否有符合這單位的職能、對國家所需責任，各界目前也正在討論與檢視。她強調，不宜以認知作戰扣帽妄下論斷，恐誤傷台灣引以為傲的言論自由與開放環境，對政府公信力也會受到影響。
針對報告引發爭論，作者蔡榮峰回應表示，報告從頭到尾沒有點名誰是「中共同路人」，更無意推論個別號的政黨傾向，僅就現象進行描述性分析； PTT僅是研究者採樣分析的平台，非唯一可分析對象；作者身為PTT世代一員，這篇報告正是為爭取PTT還原民主自由討論空間而付出的一點努力，報告分析方法、資訊技術都有依學術標準揭露，歡迎就實質內容對話，促進民主輿論品質。
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