國內疫情趨緩接近2級標準 蘇貞昌：邊境仍應嚴格管制
行政院院長蘇蘇貞昌今（19）日召開擴大防疫會議時，針對防疫物資、醫療資源、疫情發展情形，以及防疫警戒等級調整與各行業管制鬆綁等議題進行討論。行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌在會中指示，台灣本土疫情已經接近降為2級的標準，但考量到國際疫情依然嚴峻，邊境管制仍應嚴防，不可鬆懈。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-19 12:56:40｜2021-07-19 12:57:08
在今日的行政院擴大防疫會議中，衛福部指出，目前包括口罩、防護衣、防疫酒精等防疫物資都有做充足的準備，全國7,302床的專責病房尚有90.9%的空床率，中央集中檢疫所亦有77.7%的空床率，尚足因應；針對全球以及國內疫情發展情形，中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官陳時中表示，3級警戒防疫措施自上週適度鬆綁後，由於國人大都能配合相關指引規範，目前疫情趨緩，已接近降為2級的標準，但考量到國際疫情依然嚴峻，我邊境管制仍應嚴防，不可鬆懈，而國內警戒縱使降級，也需同配合嚴謹的管制措施，緩步實施。
而蘇貞昌在聽取醫療物資整備情形，以及疫情發展情形後表示，面對全球疫情持續升溫，有關邊境管制部分仍必須嚴格執行，而台灣在國人的配合下，疫情得以稍獲控制、朝好的方向發展，但也不能掉以輕心，未來管制即使降級，也應循序漸進，仍請相關部會預做準備，妥為規劃，按CDC所定原則，依各管業務的具體情形，訂定符合防疫需求的相關指引，並請李孟諺秘書長協助盤整，以利民眾遵循並保護國民健康。
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