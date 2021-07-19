東京奧運轉播哪裡看？懶人包大公開

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東京奧運比賽項目與時間表：
田徑
- 7/30（五）女子100m資格賽
- 7/31（六）女子100m準決賽、決賽；
- 男子100m資格賽
- 8/1（日）男子100m準決賽、決賽；
- 男子400m跨欄準決賽
- 8/3（二）男子400m跨欄決賽；
- 男子110m跨欄資格賽
- 8/4（三） 男子標槍資格賽；
- 男子110m跨欄準決賽
- 8/5（四）男子110m跨欄決賽
- 8/7（六）男子標槍決賽
游泳
- 7/25（日）男子400m個人混合決賽
- 7/26（一）男子100m蝶泳決賽
- 7/28（三）男子200m蝶泳決賽
- 7/30（五）男子200m個人混合決賽
- 8/1（日）女子50m自由式決賽
自由車
羽球（5）2021年7月24日（六）～8月2日（五）
- 7/24（六）～7/31（六）：小組預賽
7/24（六）
- 12:20 男子雙打：李洋、王齊麟 vs RANKIREDDY Satwiksairaj、SHETTY Chirag（中華隊vs印度）
- 13:00 女子單打：戴資穎 vs JAQUET Sabrina（中華隊 vs 瑞士）
- 20:00 男子單打：王子維 vs KARUNARATNE Niluka（中華隊 vs 斯里蘭卡）
7/25（日）
- 10:00 男子單打：周天成 vs BURESTEDT Felix（中華隊 vs 瑞典）
- 7/31（六）男子雙打金牌賽
- 8/1（日）女子單打金牌賽
- 8/2（一）男子單打金牌賽
桌球
- 7/24（六）男、女單打預賽；混雙16強賽
- 7/25（日）混雙8強、準決賽
- 7/26（一）混合雙打金牌賽
- 7/27（二）男、女單打16強賽
- 7/28（三）男、女單打8強賽
- 7/29（四）男、女單打 準決賽；女子單打 銅牌賽、金牌賽
- 7/30（五）男子單打 銅牌賽、金牌賽
- 8/5（四）女子團體賽 銅牌賽、金牌賽
- 8/6（五）男子團體賽 銅牌賽、金牌賽
＊東奧官網尚未公布
舉重
- 7/24（六）女子49kg級決賽
- 7/25（日）男子61kg級決賽
- 7/26（一）女子55kg級決賽
- 7/27（二）女子59kg級決賽（郭婞淳）
- 7/27（二）女子64kg級決賽
- 7/31（六）男子96kg級決賽
- 8/4（三）男子109kg以上級決賽
- 7/23（五）男、女子個人排位賽
- 7/25（日）女子團體決賽
- 7/26（一）男子團體決賽
- 7/30（五）女子個人決賽
- 7/31（六）男子個人決賽
射擊
- 7/24（六）女子10m空氣步槍決賽
- 7/25（二）女子10m空氣手槍決賽；男子10m空氣步槍決賽
- 7/29（六）男子不定向飛靶決賽
- 7/30（五）女子25m空氣手槍決賽
競技體操
- 7/24（六）男子資格賽
- 7/25（日）女子資格賽
- 7/26（一）男子團體決賽
- 7/29（四）女子個人全能決賽
- 8/1（日）男子地板／女子跳馬／男子鞍馬／女子高低槓 決賽
- 8/2（一）男子吊環／女子地板／男子跳馬 決賽
- 8/3（二）男子雙槓／女子平衡木／男子單槓 決賽
拳擊
- 7/31（六）女子羽量級（54-57kg）準決賽
- 8/3（二）女子羽量级（54-57kg）決賽
- 8/4（三）女子蠅量級（48-51kg）／次中量級（64-69kg） 準決賽
- 8/5（四）女子輕量級（57-60kg）準決賽
- 8/7（六）女子蠅量級（48-51kg）／次中量級（64-69kg） 決賽
- 8/8（日）女子輕量級（57-60kg）決賽
跆拳道
- 7/24（六）女子49kg級決賽
- 7/25（日）女子57kg級決賽；男子68kg級 決賽
- 7/26（一）男子80kg以上級決賽
柔道
- 7/24（六）女子48kg級決賽；男子60kg級決賽
- 7/26（一）女子57kg級決賽
空手道
- 8/5（四）空手道女子55kg級決賽（文姿云）
- 8/6（五）空手道男子個人型決賽 （王翌達）
划船
- 7/30（五）女子單人雙槳決賽（黃義婷）
- 7/25（日）女子輕艇激流標桿K-1 預賽（張筑涵）
- 7/27（二）輕艇激流標桿K-1 準決賽、決賽
2021年7月24日（六）～8月7日（六）
- 8/3（二）馬術場地障礙賽 個人資格賽（陳少曼）
- 8/4（三）馬術場地障礙賽 決賽
高爾夫球
- 8/1（日）男子個人賽 第四輪（潘政琮）
- 8/7（六）女子個人賽 第四輪 （徐薇淩、李旻）