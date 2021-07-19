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東京奧運轉播哪裡看？懶人包大公開

▲東京奧運即將於7月23日開幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京奧運即將於7月23日開幕。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

2021-07-19 14:32:16｜2021-07-19 14:52:50

2021 東京奧運即將登場！東京奧運將於 7/23（五）至8/8（日）舉行，這次台灣選手參與 18 項運動種類、68 席參賽資格，也是歷屆中華隊代表團最多選手參與的一次奧運，《NOWnews》特別整理奧運觀賽懶人包，讓粉絲大飽眼福。

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2020東京奧運將由「中華電信」、「愛爾達體育頻道」、「公共電視」、「東森電視」4 個單位聯合轉播，其中東森新聞台還是首次在新聞台舉行奧運直播。

東京奧運比賽項目與時間表：

田徑

2021年7月30日（五）～8月8日（日）

  • 7/30（五）女子100m資格賽
  • 7/31（六）女子100m準決賽、決賽；
  • 男子100m資格賽
  • 8/1（日）男子100m準決賽、決賽；
  • 男子400m跨欄準決賽
  • 8/3（二）男子400m跨欄決賽；
  • 男子110m跨欄資格賽
  • 8/4（三） 男子標槍資格賽；
  • 男子110m跨欄準決賽
  • 8/5（四）男子110m跨欄決賽
  • 8/7（六）男子標槍決賽

游泳

2021年7月24日（六）～8月1日（日）

  • 7/25（日）男子400m個人混合決賽
  • 7/26（一）男子100m蝶泳決賽
  • 7/28（三）男子200m蝶泳決賽
  • 7/30（五）男子200m個人混合決賽
  • 8/1（日）女子50m自由式決賽

自由車

2021年7月24日（六）11:00  男子公路賽：馮俊凱

羽球（5）2021年7月24日（六）～8月2日（五）

  • 7/24（六）～7/31（六）：小組預賽

7/24（六）

  • 12:20 男子雙打：李洋、王齊麟 vs RANKIREDDY Satwiksairaj、SHETTY Chirag（中華隊vs印度）
  • 13:00 女子單打：戴資穎 vs JAQUET Sabrina（中華隊 vs 瑞士）
  • 20:00 男子單打：王子維 vs KARUNARATNE Niluka（中華隊 vs 斯里蘭卡）

7/25（日）

  • 10:00 男子單打：周天成 vs BURESTEDT Felix（中華隊 vs 瑞典）
  • 7/31（六）男子雙打金牌賽
  • 8/1（日）女子單打金牌賽
  • 8/2（一）男子單打金牌賽

桌球

2021年7月24日（六）～8月6日（五）

  • 7/24（六）男、女單打預賽；混雙16強賽
  • 7/25（日）混雙8強、準決賽
  • 7/26（一）混合雙打金牌賽
  • 7/27（二）男、女單打16強賽
  • 7/28（三）男、女單打8強賽
  • 7/29（四）男、女單打 準決賽；女子單打 銅牌賽、金牌賽
  • 7/30（五）男子單打 銅牌賽、金牌賽
  • 8/5（四）女子團體賽 銅牌賽、金牌賽
  • 8/6（五）男子團體賽 銅牌賽、金牌賽
網球2021年7月24日（六）～8月1日（日）

＊東奧官網尚未公布

舉重

2021年7月24日（六）～8月4日（三）

  • 7/24（六）女子49kg級決賽
  • 7/25（日）男子61kg級決賽
  • 7/26（一）女子55kg級決賽
  • 7/27（二）女子59kg級決賽（郭婞淳）
  • 7/27（二）女子64kg級決賽
  • 7/31（六）男子96kg級決賽
  • 8/4（三）男子109kg以上級決賽
射箭  2021年7月23日（五）～7月31日（六）

  • 7/23（五）男、女子個人排位賽
  • 7/25（日）女子團體決賽
  • 7/26（一）男子團體決賽
  • 7/30（五）女子個人決賽
  • 7/31（六）男子個人決賽

射擊

2021年7月23日（五）～8月2日（一）

  • 7/24（六）女子10m空氣步槍決賽
  • 7/25（二）女子10m空氣手槍決賽；男子10m空氣步槍決賽
  • 7/29（六）男子不定向飛靶決賽
  • 7/30（五）女子25m空氣手槍決賽

競技體操

2021年7月24日（六）～8月3日（二）

  • 7/24（六）男子資格賽
  • 7/25（日）女子資格賽
  • 7/26（一）男子團體決賽
  • 7/29（四）女子個人全能決賽
  • 8/1（日）男子地板／女子跳馬／男子鞍馬／女子高低槓 決賽
  • 8/2（一）男子吊環／女子地板／男子跳馬 決賽
  • 8/3（二）男子雙槓／女子平衡木／男子單槓 決賽

拳擊

2021年7月24日（六）～8月8日（日）

  • 7/31（六）女子羽量級（54-57kg）準決賽
  • 8/3（二）女子羽量级（54-57kg）決賽
  • 8/4（三）女子蠅量級（48-51kg）／次中量級（64-69kg） 準決賽
  • 8/5（四）女子輕量級（57-60kg）準決賽
  • 8/7（六）女子蠅量級（48-51kg）／次中量級（64-69kg） 決賽
  • 8/8（日）女子輕量級（57-60kg）決賽

跆拳道

2021年7月24日（六）～7月27日（二）

  • 7/24（六）女子49kg級決賽
  • 7/25（日）女子57kg級決賽；男子68kg級 決賽
  • 7/26（一）男子80kg以上級決賽

柔道

2021年7月24日（六）～7月31日（六）

  • 7/24（六）女子48kg級決賽；男子60kg級決賽
  • 7/26（一）女子57kg級決賽

空手道

2021年8月5日（四）～8月7日（六）

  • 8/5（四）空手道女子55kg級決賽（文姿云）
  • 8/6（五）空手道男子個人型決賽 （王翌達）

划船

2021年7月23日（五）～7月30日（五）

  • 7/30（五）女子單人雙槳決賽（黃義婷）

輕艇

2021年7月25日（日）～7月30日（五）

  • 7/25（日）女子輕艇激流標桿K-1 預賽（張筑涵）
  • 7/27（二）輕艇激流標桿K-1 準決賽、決賽
馬術

2021年7月24日（六）～8月7日（六）

  • 8/3（二）馬術場地障礙賽 個人資格賽（陳少曼）
  • 8/4（三）馬術場地障礙賽 決賽

高爾夫球

2021年7月29日（四）～8月7日（六）

  • 8/1（日）男子個人賽 第四輪（潘政琮）
  • 8/7（六）女子個人賽 第四輪 （徐薇淩、李旻）
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