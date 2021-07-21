邊境防疫工作分配不均 陳時中提3解方、新人力陸續報到
中央流行疫情指揮中心修改入境規定，改為入境一律普篩，卻傳出邊境防疫人員人力不足而心力交瘁，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日坦言確實在工作上有些分配不均，但目前採檢對一般人是採深喉唾液方法，降低採檢人力，而且本來就有計畫增人，這兩天會開始報到，同時採檢文書作業也積極資訊化，預計明日就會上線。
記者顏真真/台北報導
2021-07-21 14:40:40｜2021-07-21 14:44:27
陳時中說明，邊境檢疫從原本有症狀採檢到現在入境全部採檢，相關的工作一定會增加，尤其清晨飛機一次來得比較多，所以確實在工作上有分配不均，目前每天入境人數不會超過千人，每天平均數不同，視班次、時間而定。
對於邊境防疫人員人力部分，陳時中強調，首先會請桃園部分能夠把工作分配做得更仔細一點；第二不管每次進來的人，採檢不是全部都真的去挖，對一般人是採深喉唾液方式，在教導後會請他們自己到檢疫室進行，做好後再交給檢疫人員，若直接採需很多人力，這種方式 不僅兼顧人力也較不會交叉感染。
此外，陳時中還表示原本就有計畫要增加邊境防疫人力，這兩天開始會報到，人力會紓緩一點。對於邊境防疫人員的疫苗接種，陳時中說83人中只有2位因個別因素沒接種，其餘都已接種過，第二劑也會專案安排，提升防疫力，他也再次感謝第一線檢疫人員。至於檢疫文書作業這部分，陳時中表示也積極資訊化，國際旅遊及港埠檢疫作業資訊化明日就會上線。
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