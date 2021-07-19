第三輪疫苗登記截止　陳時中：約170萬人會收到簡訊

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據指揮中心統計，截至今日12時為止，全國第三輪意願登記完成總人數達886萬5539人；其中，登記AstraZeneca人數達410,799人，佔總登記人數4.63％；登記Moderna人數為391萬3731人，佔總登記人數44.15％；同時登記AstraZeneca、Moderna人數為454萬1009人，佔總登記人數51.22％；於11日 14時後，重新選擇AstraZeneca人數達136萬1015人。
指揮中心提醒，請民眾須先於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種；尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。
指揮中心強調，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」是為了建立讓大量疫苗接種能依序且穩定有效推行的機制，中央與地方腳步一致，加強推動疫苗接種，提升群體保護力，守護國人健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。