COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

第三輪疫苗登記截止　陳時中：約170萬人會收到簡訊

▲指揮中心指揮官陳時中昨（18）日召開記者會，說明國內防疫相關措施。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中昨（18）日召開記者會，說明國內防疫相關措施。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-19 14:21:22｜2021-07-19 14:32:08

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）表示，第三輪疫苗意願登記已於今日中午截止；另外，符合第六、八、九、十類及1973年12月31日（含）以前出生者，將自明日上午10時起22日12時為止，陸續發送簡訊通知預約，約170萬人會陸續收到簡訊通知預約接種，施打期間為23至29日。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中表示，未來將視疫苗到貨量，每周二發送簡訊，如民眾接獲簡訊，但沒有完成預約者，將自動加入下一次簡訊通知名單；此外，第三輪疫苗意願登記將於今日12時後，暫停意願登記，後續視疫苗新貨後重開意願登記，重新開啟後，增勾或改勾AZ疫苗者，於第三輪意願登記接種AZ疫苗的495萬人優先處理之後，再接續處理。

據指揮中心統計，截至今日12時為止，全國第三輪意願登記完成總人數達886萬5539人；其中，登記AstraZeneca人數達410,799人，佔總登記人數4.63％；登記Moderna人數為391萬3731人，佔總登記人數44.15％；同時登記AstraZeneca、Moderna人數為454萬1009人，佔總登記人數51.22％；於11日 14時後，重新選擇AstraZeneca人數達136萬1015人。

▲中央流行疫情指揮中心針對第三輪公費預約平台做出說明。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心針對第三輪公費預約平台做出說明。（圖／指揮中心提供）
指揮中心提醒，請民眾須先於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種；尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

指揮中心強調，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」是為了建立讓大量疫苗接種能依序且穩定有效推行的機制，中央與地方腳步一致，加強推動疫苗接種，提升群體保護力，守護國人健康。

▲國內最新本土確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲國內最新本土確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
10.53%89.47%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
77.16%22.84%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
49.59%50.41%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

84.28%15.72%
2021-07-18-2021-07-20
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀