第三輪疫苗登記截止　陳時中：約170萬人會收到簡訊

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據指揮中心統計，截至今日12時為止，全國第三輪意願登記完成總人數達886萬5539人；其中，登記AstraZeneca人數達410,799人，佔總登記人數4.63％；登記Moderna人數為391萬3731人，佔總登記人數44.15％；同時登記AstraZeneca、Moderna人數為454萬1009人，佔總登記人數51.22％；於11日 14時後，重新選擇AstraZeneca人數達136萬1015人。

▲中央流行疫情指揮中心針對第三輪公費預約平台做出說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心提醒，請民眾須先於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種；尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

指揮中心強調，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」是為了建立讓大量疫苗接種能依序且穩定有效推行的機制，中央與地方腳步一致，加強推動疫苗接種，提升群體保護力，守護國人健康。

▲國內最新本土確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）