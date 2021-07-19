楊志良公布錯誤聯亞抗體數據　陳時中：不懂可以問專業的

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參與聯亞疫苗人體受試，但又私自跑去接種AZ疫苗，事後自稱

體內抗體ANA僅有40，引起爭議。對此，

醫師林靜儀回應，所謂的

ANA

是抗核抗體，anti-nuclear antibody，是風濕免疫相關疾病的其中一個血清指標。對此議題，

▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）