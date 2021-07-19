楊志良公布錯誤聯亞抗體數據 陳時中：不懂可以問專業的
針對前衛生署長楊志良日前公布錯誤的聯亞疫苗抗體數據，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）回應，「（楊志良）如果有不懂的，應該跟專業的請教，對資訊比較了解。」
記者賴志昶／台北報導
2021-07-19 14:37:53｜2021-07-19 14:57:10
楊志良日前自爆參與聯亞疫苗人體受試，但又私自跑去接種AZ疫苗，事後自稱體內抗體ANA僅有40，引起爭議。對此，醫師林靜儀回應，所謂的ANA是抗核抗體，anti-nuclear antibody，是風濕免疫相關疾病的其中一個血清指標。對此議題，陳時中也表示，楊志良如果有不懂的，可以跟專業的醫師請教。
另外，針對指揮中心的施打計畫何時加入高端疫苗，陳時中回應，高端剛通過緊急授權EUA，目前產能比較低，新的製程也在如火如荼進行中，但要擴大產能要一點時間，目前能提供的量比較少，等到食藥署通過後，看高端的量能多少，指揮中心再放到施打計畫。
至於高端的抗體效價方面，陳時中指出，要不要公布對審查也是個困擾，但目前與其他廠牌比較數據還沒審查完畢之前，指揮中心先不對外公布相關抗體效價數據。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。