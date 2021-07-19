國內疫情警戒有望降至二級！陳時中鬆口「要一步一步走」
國內本土疫情逐漸趨緩，各界相當關注中央流行疫情指揮中心是否考慮降級。對此，指揮中心指揮官陳時中今（19）回應，目前疫情逐漸被控制，因此國內有可能降到二級，不過希望能「一步一步走」，如果有任何疫情可能性，就會隨時重回緊縮。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-19 15:10:22
陳時中表示，國際疫情再起，變種病毒是個威脅，因此目前邊境防疫措施隨時滾動式檢討，但只會更緊不會更鬆；至於國內，相關個案數逐漸減低，不明感染源的個案也連續一段時間都低於10例，到昨日起往前推一個禮拜，社區群聚案例是5例，漸漸可看到疫情逐漸被控制。
陳時中強調，三級要降到二級是有可能，但希望能循序降進，並妥為規劃，同時強化預防及應變能力；國外很多是突然放鬆時候，疫情突然起來，那當然降級就是要緩步地一步一步走，那有任何疫情可能性的時候，會即時重回緊縮。
至於是否考慮2.5級這樣的規劃，陳時中指出，如果決定要降級，那一定降至二級，再從二級裡滾動式檢討，這規定不會是很剛性的，因為疫情是隨時變化，人的感覺也是隨時變化，要讓大家防疫疲乏不會產生太快，同時要兼顧防疫。
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