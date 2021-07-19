COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

柯文哲要自購第三劑疫苗　陳時中：與中央想法一樣

▲指揮中心指揮官陳時中日前召開記者會，說明國內防疫相關措施。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中日前召開記者會，說明國內防疫相關措施。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-19 15:25:17

台北市長柯文哲日前提出，北市府要舉債自購第三劑疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）回應，此想法與中央一樣，各國未來都需要次世代疫苗，可看看北市府未來要怎麼跟中央配合。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，柯文著自購第三劑疫苗還僅是一個構想，當時北市副市長黃珊珊也有解釋過，其實此想法跟指揮中心的想法一樣，各國未來都需要次世代疫苗，各國也都在準備，指揮中心在相關談判中，也正在進行最後階段，「北市有這樣想法，這方向跟我們一樣」，可以看看未來跟中央要怎麼合作。

另外，柯文哲提出，未來北市開學後，可能朝著「5人上課、20人線上教學」模式來進行。陳時中認為，北市府此政策可能是希望降低學校群聚的可能性，但為什麼要選擇5個人，「這我就不是很了解」，也許是前後左右加上中間一個剛好5人。

陳時中指出，如果在某些區域裡出現疫情，為了避免孩童與其他地區出現教育落差，可以採取分流的措施進行補救，這可以來進行研究，但這種降載的想法，也是要根據疫情的情況去進行調整。

▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
 

▲國內最新本土確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲國內最新本土確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.09%87.91%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.43%23.57%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
48.73%51.27%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

83.33%16.67%
2021-07-18-2021-07-20
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀