柯文哲要自購第三劑疫苗　陳時中：與中央想法一樣

台北市長柯文哲日前提出，北市府要舉債自購第三劑疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）回應，此想法與中央一樣，各國未來都需要次世代疫苗，可看看北市府未來要怎麼跟中央配合。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-19 15:25:17
陳時中指出，柯文著自購第三劑疫苗還僅是一個構想，當時北市副市長黃珊珊也有解釋過，其實此想法跟指揮中心的想法一樣，各國未來都需要次世代疫苗，各國也都在準備，指揮中心在相關談判中，也正在進行最後階段，「北市有這樣想法，這方向跟我們一樣」，可以看看未來跟中央要怎麼合作。
另外，柯文哲提出，未來北市開學後，可能朝著「5人上課、20人線上教學」模式來進行。陳時中認為，北市府此政策可能是希望降低學校群聚的可能性，但為什麼要選擇5個人，「這我就不是很了解」，也許是前後左右加上中間一個剛好5人。
陳時中指出，如果在某些區域裡出現疫情，為了避免孩童與其他地區出現教育落差，可以採取分流的措施進行補救，這可以來進行研究，但這種降載的想法，也是要根據疫情的情況去進行調整。
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