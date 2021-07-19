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快訊／今新增15例本土確診　另有1例死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情及防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-19 14:09:13｜2021-07-19 14:30:45

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之15例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為8例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月14日至7月17日。個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、臺北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案13852)，為80多歲男性，有慢性病，因有其他確診者接觸史，6月17日安排採檢，採檢時無症狀，檢驗結果為陽性，同日收治住院，6月18日確診，7月9日解除隔離，7月17日因其他原因死亡。

▲指揮中心公布國內新增案例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內新增案例。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心公布今（19）日確診死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心公布今（19）日確診死亡個案。（圖／指揮中心提供）


指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月17日累計公布14,192位確診個案中，已有12,268人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.4%。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為5男 1女，年齡介於20多歲至50多歲，分別自阿根廷、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、波蘭、丹麥、美國入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於5月28日至7月17日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，累計1,778,511例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,761,879例排除)，其中15,429例確診，分別為1,235例境外移入，14,141例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計769例COVID-19死亡病例，其中761例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、臺北市291例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
 

▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
▲國內最新本土確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲國內最新本土確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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