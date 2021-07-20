高端綜合抗體高過AZ　專家：數據合理但不代表疫苗排名

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施信如引述長庚所做的研究指出，若以每ml為單位，計算各大廠牌中和抗體效價，並以現今各國所用的國際單位（IU）值做比較，可得到AZ為130、高端375、莫德納則是1300。她解釋，從此數據可看出，高端的中和抗體效價確實約為AZ的3倍左右，因此可證明食藥署所提供的資訊是真實的。
不過，施信如認為，這些數據並不適合做所謂的「疫苗排行榜」，畢竟一個疫苗是否具有保護力，除了要比較綜合抗體高低之外，還有其他許多數據可以參考，「所以高端的綜合抗體數據高過AZ許多，也不代表高端疫苗就是較AZ好，但也不能因此怪說食藥署使用綜合抗體來比較，他們還是需要提供科學、客觀的數據給大眾。」
至於如何看待高端疫苗未來發展？施信如認為，不管是AZ或莫德納疫苗，都存在部分副作用，例如莫德納也有小機率產生心肌炎等症狀，因此高端疫苗的出現，提供了民眾多個選擇，但仍需擔憂的部分是，高端目前仍未進行第三期臨床試驗，沒有完整的保護力資料，對於想出國工作或念書的民眾而言，施打此疫苗能否通過國際認證仍不得而知。
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