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高端綜合抗體高過AZ　專家：數據合理但不代表疫苗排名

▲衛福部食藥署昨（19）日宣布核准高端COVID-19疫苗專案製造，預計8月可以少量提供施打。示意圖。（圖／NOWnews資料照）
▲衛福部食藥署昨（19）日宣布核准高端COVID-19疫苗專案製造，預計8月可以少量提供施打。示意圖。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-20 13:45:00

衛福部食藥署昨（19）日宣布核准高端COVID-19疫苗專案製造。對此，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如今（20）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，食藥署所公布的數據與長庚實驗室所做的研究相近，若比較高端與AZ中和抗體效價，確實前者是後者的3倍左右，「對我來說，這數據是合理的。」

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食藥署昨日公布數據，高端疫苗組與AZ疫苗組的原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值（GMTR），95％信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。施信如指出，食藥署所公布的結果是委託中研院所做的，但其實這些資料也不是什麼機密，現在許多人都有打疫苗，打了之後去大醫院就能測出這樣的數據。

施信如引述長庚所做的研究指出，若以每ml為單位，計算各大廠牌中和抗體效價，並以現今各國所用的國際單位（IU）值做比較，可得到AZ為130、高端375、莫德納則是1300。她解釋，從此數據可看出，高端的中和抗體效價確實約為AZ的3倍左右，因此可證明食藥署所提供的資訊是真實的。

不過，施信如認為，這些數據並不適合做所謂的「疫苗排行榜」，畢竟一個疫苗是否具有保護力，除了要比較綜合抗體高低之外，還有其他許多數據可以參考，「所以高端的綜合抗體數據高過AZ許多，也不代表高端疫苗就是較AZ好，但也不能因此怪說食藥署使用綜合抗體來比較，他們還是需要提供科學、客觀的數據給大眾。」

至於如何看待高端疫苗未來發展？施信如認為，不管是AZ或莫德納疫苗，都存在部分副作用，例如莫德納也有小機率產生心肌炎等症狀，因此高端疫苗的出現，提供了民眾多個選擇，但仍需擔憂的部分是，高端目前仍未進行第三期臨床試驗，沒有完整的保護力資料，對於想出國工作或念書的民眾而言，施打此疫苗能否通過國際認證仍不得而知。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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