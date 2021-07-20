海陸大餐搬進客房！慶祝微解封　飯店住宿餐飲優惠懶人包

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▲KKday宣布到7/23日，集結全台逾百間飯店推出外帶宅配餐點、飯店日租辦公、安心住及長住專案等。（圖／Kkday提供）

▲國泰飯店觀光事業集結旗下全台和逸、慕軒飯店雙品牌共六間飯店，推出「微解封計畫」。（圖／業者提供）

高雄英迪格酒店，也跟微解「風」，推出優惠住房專案，主打「安心防疫買一送一」的住房優惠，旅客可自由選擇入住英迪格超豪華房、家庭房、景觀房及豪華套房，連續2晚或同日入住2間，折扣後最低只要2045元起，即可入住超豪華浴缸房，每日限量供應，且每人限訂3組。





▲高雄英迪格酒店推出優惠住房專案。（圖／業者提供）

▲晶華酒店結合美食，推出優惠住房方案。（圖／晶華酒店提供）