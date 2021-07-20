海陸大餐搬進客房！慶祝微解封 飯店住宿餐飲優惠懶人包
響應指揮中心微解封政策，各大旅遊平台以及飯店業者，都趁勢推出住宿、餐廳優惠，來因應近日疫情漸緩，民眾想出門走走又擔心不能盡情享用大餐的疑慮。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-20 13:00:39
台北六福萬怡酒店搶攻微解封商機，就推出「2021好食光萬怡饗樂家」專案，到7月31日之前，雙人優惠價3580元，就可享受豪華客房，又能大啖最高價值達3600元的五星美饌，從牛排龍蝦海陸饗宴、到粵亮烤鴨二吃、美式派對組合拼盤含飲品等組合，豪華客房變身用餐包廂，出門遊玩更安心。若想延長為兩天一夜的夏日微旅行，只要再加價1000元，還可延後到隔日早上11點退房，最高優惠24折起。
深度旅遊電商平台KKday也宣布，到7月23日，啟動抗「疫」倒數優惠，因應市場需求，集結全台逾百間飯店推出外帶宅配餐點、飯店日租辦公、安心住及長住專案。KKday強調，還攜手三大精選飯店－台北士林萬麗酒店、台北喜來登大飯店，以及新竹關西六福莊生態度假旅館推出「限時優惠方案」，最低下殺2.3折起。
國泰飯店觀光事業集結旗下全台和逸、慕軒飯店雙品牌共六間飯店，在7月25日前（入住期間可至9月30日），也推出「微解封計畫」，快閃住房活動每晚1799元起，專案還送安心用餐抵用金。
高雄英迪格酒店，也跟微解「風」，推出優惠住房專案，主打「安心防疫買一送一」的住房優惠，旅客可自由選擇入住英迪格超豪華房、家庭房、景觀房及豪華套房，連續2晚或同日入住2間，折扣後最低只要2045元起，即可入住超豪華浴缸房，每日限量供應，且每人限訂3組。另外，考量微解封後台北市餐廳仍無法內用，台北晶華酒店則是滿足消費者想要大啖美食，以及換個場景放鬆心情的願望，至7月底特別推出，「晶華超人氣美食假期」優惠住房專案，端出「晶華美食到你家Take Regent Home」美食平台上，快閃熱賣排行榜的冠亞軍，包含「雙人份厚切爐烤牛排龍蝦」以及「極特上雙饗盛合」，兩人同行入住精緻客房24小時6440元、可於房內享用五星級晚餐以及隔日午餐。
華泰大飯店集團旗下墾丁度假飯店—華泰瑞苑，及台北風格飯店—華泰王子大飯店、華泰瑞舍、HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居等，也同步推出「微解風～透氣式度假專案」，華泰瑞苑海景客房7月30日前週日到週四入住只要8888元，入住第二晚再送1600元餐飲或SPA抵用金；入住台北風格飯店則是單晚只要1288元起，連住2晚再享免費升等。
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