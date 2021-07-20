破天荒直播大拜拜！大潤發幫你拜　不出門也能普渡祈福

台灣各地有許多特殊的中元節習俗，但最普遍的還是中元普渡大拜拜，雖然距離中元節還有一個多月，但許多廟宇、企業早已開始置辦普渡法會、認購普渡桌等事宜，準備豐盛的供品讓「放暑假」的好兄弟們飽餐一頓。





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不過受到疫情影響，目前三級警戒延長到7月底，今（2021）年中元普渡的時間約落國曆8月初，未來宗教場所是否適度鬆綁，有條件開放，仍得再觀察，對此





台灣知名大型連鎖量販品牌「大潤發」便超前部署，首次推出「大潤發幫你拜」直播活動，其中兩款普渡箱更與每年百萬人進香盛事「白沙屯媽祖與山邊媽祖前往北港朝天宮」息息相關，除了有「北港媽祖慈悲普渡箱」，更有大潤發獨家販售的「白沙屯中元普渡箱」，內含泡麵、各式知名餅乾零食等供品一應具全，只要699元就能輕鬆全包。





大潤發指出，這次創新線上「大潤發幫你拜」，將在8月22日，透國全台20家大潤發分店粉絲團進行直播，由工作人員到各店廣場或附近廟宇，請法師幫大家做團拜，更吸睛的是，大潤發破天荒將邀請楊晨熙、安苡愛、等20位藝人和網紅，攜手替全民祈福求平安。





今年首度限時推出的「白沙屯中元普渡箱」、「北港媽祖慈悲普渡箱」，於7月22日到8月8日開始預購，普渡箱可以選擇自取、寄送到家、捐贈等三種方式，搭配大潤發幫你拜，防疫期間不用外出、不用群聚拜，線上直播參與超方便！大潤發本次也會將店內的零錢箱捐贈給安得烈食物銀行妥善分配給有需要的人。大潤發延伸服務，發揮社會企業精神，不僅讓全民中元普渡的心意不打折，持續與消費者們一同在非常時期，共度難關。











