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王力宏、范曉萱嫩照出土　合影「2歲小男孩」身分曝光

▲王力宏（左）與林亭翰的舊照曝光。（圖／青田音樂提供）
▲王力宏（左）與林亭翰的舊照曝光。（圖／青田音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-20 09:00:00

56歲的資深音樂人林隆璇，今年低調過生日，他的帥兒林亭翰特別外帶牛排餐為他祝壽，還送了他一雙運動品牌拖鞋，有著細心個性的林亭翰，更不忘附上一張小卡片，同時希望老爸林隆璇能多運動身體健康「呷百二」。此外，林隆璇還公布一系列林亭翰小時候與王力宏、范曉萱的合照，讓人陷入回憶裡。

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林隆璇只要一收到兒子給的禮物就會馬上穿在身上，這次意外發現兒子也有同款拖鞋，但儘管父子倆有著同款同色的「親子鞋」，彼此約定好避免在同一天穿，林隆璇提到：「他（林亭翰）怕尷尬吧！」聊到親子裝，林隆璇分享到父子倆曾因為工作而拍過「家族照」的回憶，當年林隆璇為了拍攝宣傳照，特別帶著2歲的林亭翰到公司一起入鏡，由於主題是「福茂家族」，只見當時福茂歌手王力宏、范曉萱、邰正宵、張中立等人都穿著統一衣服入鏡，結果連同林亭翰也成了家族中的一員，而這些照片也意外掀起回憶殺，還讓這些大咖明星年青澀嫩樣出土，令人回憶滿滿。

▲林隆璇翻出過去兒子林亭翰與王力宏、范曉萱、邰正宵等人的合照。（圖／青田音樂提供）
▲▼林隆璇（下圖左）翻出過去兒子林亭翰（上圖右、下圖中）與王力宏（上圖左）、范曉萱等人的合照。（圖／青田音樂提供）
▲林隆璇翻出過去兒子林亭翰與王力宏、范曉萱、邰正宵等人的合照。（圖／青田音樂提供）
此外，最近正在忙著籌備年底新專輯的林隆璇，趁著疫情期間寫歌，也不忘跟兒子林亭翰來個「四手創作」聯手寫歌，他笑說：「亭翰現在寫歌越來越快，也寫得越來越好，有長江後浪推前浪的感覺！」

▲林隆璇翻出過去兒子林亭翰與王力宏、范曉萱、邰正宵等人的合照。（圖／青田音樂提供）
▲當年與范曉萱、王力宏合照的2歲男孩，竟是林隆璇（右）的兒子林亭翰。（圖／青田音樂提供）
 

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