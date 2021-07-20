王力宏、范曉萱嫩照出土　合影「2歲小男孩」身分曝光

56歲的資深音樂人林隆璇，今年低調過生日，他的帥兒林亭翰特別外帶牛排餐為他祝壽，還送了他一雙運動品牌拖鞋，有著細心個性的林亭翰，更不忘附上一張小卡片，同時希望老爸林隆璇能多運動身體健康「呷百二」。此外，林隆璇還公布一系列林亭翰小時候與王力宏、范曉萱的合照，讓人陷入回憶裡。

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林隆璇只要一收到兒子給的禮物就會馬上穿在身上，這次意外發現兒子也有同款拖鞋，但

▲▼林隆璇（下圖左）翻出過去兒子林亭翰（上圖右、下圖中）與王力宏（上圖左）、范曉萱等人的合照。（圖／青田音樂提供）

此外，最近正在忙著籌備年底新專輯的林隆璇，趁著疫情期間寫歌，也不忘跟兒子林亭翰來個「四手創作」聯手寫歌，他笑說：「亭翰現在寫歌越來越快，也寫得越來越好，有長江後浪推前浪的感覺！」