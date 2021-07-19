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奧運／出征東京坐經濟艙　戴資穎：懷念可以搭商務艙

▲因防疫關係，東奧代表團採包機形式，選手近50位僅能搭乘經濟艙，戴資穎嘆懷念可搭商務艙。（圖／取自戴資穎IG）
▲因防疫關係，東奧代表團採包機形式，選手近50位僅能搭乘經濟艙，戴資穎嘆懷念可搭商務艙。（圖／取自戴資穎IG）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-19 15:19:12｜2021-07-19 17:23:55

東京奧運倒數4天正式開幕，我國代表團今(19)日搭機從松山機場出發赴日，不過全團近50位選手，只能全數安排經濟艙，本屆奪金希望羽球球后戴資穎就不禁懷念可搭商務艙，而戴爸戴楠凱則直言，「有種被欺騙的感覺」。

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為了防疫，今年代表團採包機、包艙及包車方式出發，選手們一早從左營國訓中心搭高鐵北上，再轉專用接駁車到松山機場，然而選手眾多，且為了社交距離，班機上僅代表團長官官員、總教練坐商務艙。

過去戴資穎出國比賽都會搭乘長榮航空，這次只能搭經濟艙讓她在社群媒體嘆，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」

▲戴資穎。（圖／取自戴資穎IG）
▲因防疫關係，東奧代表團採包機形式，選手近50位僅能搭乘經濟艙，戴資穎嘆懷念可搭商務艙。（圖／取自戴資穎IG）
 

戴爸表示，去年初疫情剛爆發時，小戴前往英國打全英公開賽，還有今年初泰國3場大賽都是搭乘商務艙，這次要比更重要的奧運卻只能搭經濟艙。

且去年教育部長潘文忠強調東奧選手、教練都是搭商務艙，但延後一年變成經濟艙，戴爸認為疫情嚴峻搭包機前往是可行辦法，但每個人體質和搭乘交通工具的習慣不一樣，體育署、奧運應先告知無法為選手安排商務艙。

戴爸直言，「我們可以自己安排飛機到日本，而不是在飛機上才發現只能坐經濟艙，這種被欺騙的感覺很不好。」。

 

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