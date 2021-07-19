COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高端疫苗通過EUA　蔡壁如：官員第二劑都打國產

▲高端疫苗6月宣布二期解盲成功，7月獲的衛福部EUA。（圖／NOWnews資料照）
▲高端疫苗6月宣布二期解盲成功，7月獲的衛福部EUA。（圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-19 15:59:17｜2021-07-19 16:19:21

衛福部食藥署今（19）日核准國產高端新冠肺炎疫苗專案製造，適用於20歲以上成人的主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天。民眾黨立委蔡壁如期盼高端繼續完成三期臨床試驗，以獲得國際認證，並呼籲疫苗施打順位第二類官員支持國產，第二劑都打國產疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡壁如表示，高端取得衛福部EUA認證，代表試驗更往前一步，18名審查委員有1人不同意，要求補件，民主社會中還是尊重多數人意見。不過，高端疫苗需要接種2劑，間隔28天，衛福部要求在專案核准期間，每個月提供疫苗施打監測報告，還要檢送國內外疫苗保護力報告。

蔡壁如指出，雖然高端雖經過EUA審核，但是沒有做三期臨床試驗，期盼高端還是要繼續完成三級試驗，再尋正常管道獲得美國FDA與歐盟的認證，這樣才是對我國生技發展才是健康現象。

最後，蔡壁如也呼籲疫苗施打順位第二類政府官員要支持國產疫苗，第二劑疫苗施打全部打高端疫苗。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.09%87.91%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.43%23.57%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
48.73%51.27%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

83.33%16.67%
2021-07-18-2021-07-20
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀