高端疫苗通過EUA　蔡壁如：官員第二劑都打國產

衛福部食藥署今（19）日核准國產高端新冠肺炎疫苗專案製造，適用於20歲以上成人的主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天。民眾黨立委蔡壁如期盼高端繼續完成三期臨床試驗，以獲得國際認證，並呼籲疫苗施打順位第二類官員支持國產，第二劑都打國產疫苗。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-19 15:59:17｜2021-07-19 16:19:21
蔡壁如表示，高端取得衛福部EUA認證，代表試驗更往前一步，18名審查委員有1人不同意，要求補件，民主社會中還是尊重多數人意見。不過，高端疫苗需要接種2劑，間隔28天，衛福部要求在專案核准期間，每個月提供疫苗施打監測報告，還要檢送國內外疫苗保護力報告。
蔡壁如指出，雖然高端雖經過EUA審核，但是沒有做三期臨床試驗，期盼高端還是要繼續完成三級試驗，再尋正常管道獲得美國FDA與歐盟的認證，這樣才是對我國生技發展才是健康現象。
最後，蔡壁如也呼籲疫苗施打順位第二類政府官員要支持國產疫苗，第二劑疫苗施打全部打高端疫苗。
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