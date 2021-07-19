COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

《財富老司機》談住的趨勢　投資房地產的那些事

▲《財富老司機》本集將以「住的趨勢，投資房地產的那些事」，來討論現代人該如何正視房市。
▲《財富老司機》本集將以「住的趨勢，投資房地產的那些事」，來討論現代人該如何正視房市。

財經中心/綜合報導

2021-07-19 21:00:00

房地合一稅2.0、實價登錄2.0兩大新制7月1日正式上路，對於從事房地產投資的人是衝擊相當大，由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，繼上一集討論畢業生找工作如何前瞻思考，本集將以「住的趨勢，投資房地產的那些事」，來討論現代人該如何正視房市。

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，主持人黃群仁指出，這一次的兩稅合一2.0版，對於想要自住，長期擁有的民眾較不受影響，而炒房的投機客，或是很多企業沒個把錢用在自己的專業上，而是炒地、炒房的人給予較大的稅。這次新制朝野兩黨都有普遍的肯定，而本次要談的東西是屬於財富型的投資，而新的立法相當決定於未來在投資房地產上面的方向。

對此，彭懷恩表示，任何時間都是好時機，買房建議早點入手，若預算有限，先買小坪數，再慢慢規劃由小變大；而若生活在雙北地區的民眾，可以考慮新北市、基隆市、桃園，再由遠到近。最後則是建議先買二手屋，因為買預售屋同時要負擔現在住的房租啊，還有蓋房每一期的款項。另外，若萬一遇到建商沒蓋完、蓋不好那就倒霉了。黃群仁補充，自己所有買來自住的房子都是二手屋，因為你買了以後其實就是成屋，好不好一眼看得非常清楚，它是一個已經成形的產品可以反覆檢查，可以決定當時候這個狀態，自住所要的機能，想要的設定的條件，都可以很清楚。

而現在目前房稅合一2.0，在投資的技術上的操作，要如何避開地雷，彭懷恩表示，就全台六都的整合來看，「重劃區」品質雖然不錯，因為政府重新開發，像是台中都的五期、七期，但是常常炒過頭，彭懷恩觀察七期與隔一條馬路的價錢就差非常多，一邊差不多一坪四、五十萬，另一邊只要二十萬，所以若考慮重劃區可得三思。再來則是「老社區」以為買了可以等都更，但容易受到釘子戶影響，所以都更的房子變數太多，加上今年原物料上漲非常多，以及缺工，造成很多小建商蓋預售屋，不一定能蓋完，最怕就是變成爛尾樓。

最後就是店面，首先是價錢太高，而銀行可能給的貸款也沒有那麼多，所以負擔也會很重，加上風險又大，以西門町最近的例子，幾乎全部都在出租，他是一個市場的供需，大家原來都認為一樓的店面，理論上要比住宅更高，但現在目前因為疫情的關係，大家都往線上作業，這個規則正在轉變，還沒有形成一個大家彼此之間的共識，所以在這個時候也得多多停看聽。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
10.4%89.6%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
75.04%24.96%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
47.23%52.77%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

83.72%16.28%
2021-07-18-2021-07-20
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀