《財富老司機》談住的趨勢　投資房地產的那些事

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對此，彭懷恩表示，任何時間都是好時機，買房建議早點入手，若預算有限，先買小坪數，再慢慢規劃由小變大；而若生活在雙北地區的民眾，可以考慮新北市、基隆市、桃園，再由遠到近。最後則是建議先買二手屋，因為買預售屋同時要負擔現在住的房租啊，還有蓋房每一期的款項。另外，若萬一遇到建商沒蓋完、蓋不好那就倒霉了。黃群仁補充，自己所有買來自住的房子都是二手屋，因為你買了以後其實就是成屋，好不好一眼看得非常清楚，它是一個已經成形的產品可以反覆檢查，可以決定當時候這個狀態，自住所要的機能，想要的設定的條件，都可以很清楚。
而現在目前房稅合一2.0，在投資的技術上的操作，要如何避開地雷，彭懷恩表示，就全台六都的整合來看，「重劃區」品質雖然不錯，因為政府重新開發，像是台中都的五期、七期，但是常常炒過頭，彭懷恩觀察七期與隔一條馬路的價錢就差非常多，一邊差不多一坪四、五十萬，另一邊只要二十萬，所以若考慮重劃區可得三思。再來則是「老社區」以為買了可以等都更，但容易受到釘子戶影響，所以都更的房子變數太多，加上今年原物料上漲非常多，以及缺工，造成很多小建商蓋預售屋，不一定能蓋完，最怕就是變成爛尾樓。
最後就是店面，首先是價錢太高，而銀行可能給的貸款也沒有那麼多，所以負擔也會很重，加上風險又大，以西門町最近的例子，幾乎全部都在出租，他是一個市場的供需，大家原來都認為一樓的店面，理論上要比住宅更高，但現在目前因為疫情的關係，大家都往線上作業，這個規則正在轉變，還沒有形成一個大家彼此之間的共識，所以在這個時候也得多多停看聽。