東奧選手村陷確診恐懼！開幕前夕風波一次看

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在聲明中，南非足球協會表示所有選手都按照主辦方的奧林匹克手冊規則、協議和程序，除了這2名選手之外，其他隊上的成員篩檢結果為陰性。不過消息讓奧運會選手村的其他選手都有一些擔憂。「在他們出發前的96小時內都有使用PCR檢測，結果都是陰性。」南非代表隊的首席醫療官Phatho Zondi說。「很有可能他們接受PCR檢測時，病毒正處於潛伏期，因此抵達日本、入住選手村後才又呈現陽性。」
根據美聯社，18日主辦方還透露有另一名選手篩檢結果為陽性，但沒有說明是來自哪個國家的哪名選手，僅透露此人非日本人。除了陷入可能會感染的壓力中，協助奧運會的工讀生也爆出性侵事件。《日本放送協會（NHK）》報導，被警方逮捕的犯嫌是住在東京都內飯店的30歲烏茲別克籍男大生。東京都警視廳表示，這起疑似性侵案件發生在7月16日晚間9時左右，地點是用來作為東奧及帕運主場館的國立競技場觀眾席附近。
而更讓人擔憂的是日本民調顯示，68%受訪者懷疑主辦單位控制疫情的能力，55%反對舉辦比賽。日本「朝日新聞」19日刊出的民調顯示，2/3日本民眾不認為當局能在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下舉辦一場安全可靠的奧運。
事實上，日本政府本月稍早第4度發布緊急事態宣言，讓愈來愈多民眾對於成千上萬名海外選手、官員、記者湧進東京感到擔憂。有飯店因為張貼「外國人專用」告示牌而引發歧視爭議，且東京的疫情仍然堪憂。日本政府日前宣布，東京都12日起升級實施緊急事態宣言、沖繩縣延長實施緊急事態；另埼玉縣、千葉縣、神奈川縣與大阪府等4府縣延長實施防止蔓延等重點措施，皆為8月22日截止。
台灣代表隊共派出68位選手，角逐18種運動競賽，在19日從松山機場以包機方式直達東京。除羽球、高爾夫和射擊3項目外的選手都將進駐選手村，至於賽事較晚登場的田徑、空手道隊則在29日出發。
對於選手村爆出確診一事，我國體育署表示，除了提供代表隊完備防疫物資，加強消毒清潔，也不斷提醒選手避免不必要接觸。另外，這次也派出防疫協調官及4位專業醫師隨隊，讓選手安心作戰。
對亞太地區系列報導有興趣的讀者，請看早前報導過的《星國、日韓疫情捲土重來！亞洲微解封後升警戒國家一次看》。
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