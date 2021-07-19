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東奧選手村陷確診恐懼！開幕前夕風波一次看

▲陸續抵達選手村的各國選手陷入恐感染新型冠狀肺炎疫情的恐懼中，因已有2名入住選手村的選手和1名隨隊人員篩檢結果為陽性。（圖／美聯社／達志影像）
▲陸續抵達選手村的各國選手陷入恐感染新型冠狀肺炎疫情的恐懼中，因已有2名入住選手村的選手和1名隨隊人員篩檢結果為陽性。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-19 15:50:42

四方報報導，原定於2020年舉行的東京奧運會，延遲至2021年7月23日開幕，然而東京仍然在緊急事態中，陸續抵達選手村的各國選手陷入恐感染新型冠狀肺炎疫情的恐懼中，因已有2名入住選手村的選手和1名隨隊人員篩檢結果為陽性。另外，18日傳出在開閉幕主場館國立競技場打工的30歲烏茲別克籍男大學生，涉嫌性侵同樣在國立競技場打工的20多歲日本籍女性，問題接二連三。

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東京奧運會即將在3天後展開，然而卻有許多問題湧現。根據《美國國家公共廣播電台（NPR）》報導，至少2名來自南非足球隊的選手篩檢新型冠狀肺炎的結果為陽性，這2名選手分別為Thabiso Monyane和Kamohelo Mahlatsi，他們是東京選手村裡首批篩檢的選手，他們的1名隨隊影片分析員同樣被篩檢出陽性。這3名患者已隨即被隔離，和他們曾親密接觸的相關人員也正在篩檢中，該消息已被南非足球協會證實。

在聲明中，南非足球協會表示所有選手都按照主辦方的奧林匹克手冊規則、協議和程序，除了這2名選手之外，其他隊上的成員篩檢結果為陰性。不過消息讓奧運會選手村的其他選手都有一些擔憂。「在他們出發前的96小時內都有使用PCR檢測，結果都是陰性。」南非代表隊的首席醫療官Phatho Zondi說。「很有可能他們接受PCR檢測時，病毒正處於潛伏期，因此抵達日本、入住選手村後才又呈現陽性。」

根據美聯社，18日主辦方還透露有另一名選手篩檢結果為陽性，但沒有說明是來自哪個國家的哪名選手，僅透露此人非日本人。除了陷入可能會感染的壓力中，協助奧運會的工讀生也爆出性侵事件。《日本放送協會（NHK）》報導，被警方逮捕的犯嫌是住在東京都內飯店的30歲烏茲別克籍男大生。東京都警視廳表示，這起疑似性侵案件發生在7月16日晚間9時左右，地點是用來作為東奧及帕運主場館的國立競技場觀眾席附近。

而更讓人擔憂的是日本民調顯示，68%受訪者懷疑主辦單位控制疫情的能力，55%反對舉辦比賽。日本「朝日新聞」19日刊出的民調顯示，2/3日本民眾不認為當局能在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下舉辦一場安全可靠的奧運。

事實上，日本政府本月稍早第4度發布緊急事態宣言，讓愈來愈多民眾對於成千上萬名海外選手、官員、記者湧進東京感到擔憂。有飯店因為張貼「外國人專用」告示牌而引發歧視爭議，且東京的疫情仍然堪憂。日本政府日前宣布，東京都12日起升級實施緊急事態宣言、沖繩縣延長實施緊急事態；另埼玉縣、千葉縣、神奈川縣與大阪府等4府縣延長實施防止蔓延等重點措施，皆為8月22日截止。

台灣代表隊共派出68位選手，角逐18種運動競賽，在19日從松山機場以包機方式直達東京。除羽球、高爾夫和射擊3項目外的選手都將進駐選手村，至於賽事較晚登場的田徑、空手道隊則在29日出發。

對於選手村爆出確診一事，我國體育署表示，除了提供代表隊完備防疫物資，加強消毒清潔，也不斷提醒選手避免不必要接觸。另外，這次也派出防疫協調官及4位專業醫師隨隊，讓選手安心作戰。

對亞太地區系列報導有興趣的讀者，請看早前報導過的《星國、日韓疫情捲土重來！亞洲微解封後升警戒國家一次看》。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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