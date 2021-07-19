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「花朵教育社」超前部署 一對一線上授課學生快樂學習

▲花朵教育社創辦人李軒，有近20年教學經驗，堅持讓學生快樂學習最重要。（圖／花朵提供）
▲花朵教育社創辦人李軒，有近20年教學經驗，堅持讓學生快樂學習最重要。（圖／花朵提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-07-19 16:07:46｜2021-07-19 16:35:21

疫情三級警戒各級學校停課不停學，全面改為線上授課。由於家長關心孩子學習成效，意外帶動線上一對一家教中心商機大火。有近20年英文家教經歷的建國科大講師李軒表示，線上教學要讓學生專注學習，不二法門就是讓學生把你當朋友，試想，在線上與朋友聊天，哪有人不樂在其中。

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李軒創辦的「花朵教育社」，從台中海線梧棲小鎮起家後，在台中市區、雙北及彰化「開枝散葉」廣拓據點，目前旗下有30多位老師。李軒說，「花朵」的教學模式，以一對一到府上課為主。去年疫情爆發後，「花朵」詢問度大增，主因是比起學生數眾多、空間狹小的補習班，一對一到府上課相對安全。

李軒指出，這波疫情初爆發時，儘管學校並未宣布停課，「花朵」當下決定超前部署，全面採用google meet軟體線上教學，且持續到9月，師生同時使用電腦、平板，聽覺與視覺效果都很好，不輸實體課。

▲「花朵教育社」很重視師資培訓，提供學生快樂學習列為辦學理念。（圖／花朵提供）
▲「花朵教育社」很重視師資培訓，提供學生快樂學習列為辦學理念。（圖／花朵提供）
 

有人質疑，學校全面線上教學，若連家教也採取線上教學，學生會不會吃不消？李軒說，學校視訊一對多，老師很難盯到每位學生，但一對一的家教線上課，學生專注力相對足夠；過去到府一堂課2小時，改為線上後，還可彈性拆成一周兩次，每次一小時，學習效果反而更好。 

李軒回憶，小時候不愛唸書，直到有次換了位大學生兼職的數學家教，方才感受到「原來老師也可以這麼有趣！」，數學成績因此突飛猛進。李軒說，老師懂得如何引發學習興趣很重要，當學生喜歡老師，很自然就會愛上學習。

李軒說，老師的基本學科知識一定都足夠，但要怎麼引發學生興趣才最重要，因此「花朵」不像坊間家教派遣中心，單純媒合還收仲介費。「花朵」有系統性的師培課程，老師得先通過一定時數培訓。此外，已上線的老師也要定期再教育訓練，時時提升實力。

值得一提的是，花朵師資群中，有不少是「回娘家」的學生。李軒說，因為教育理念相同，學成的學生願意回來一起把教育辦好，讓花朵成為一個充滿溫度的學習中心。在「花朵」，透過培訓和教育訓練，老師教學品質穩定，所以能帶給孩子最有溫度、最合適、最好的教育。花朵教育社官網：https://www.flower1234567.com/course

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