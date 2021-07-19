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可以解封了嗎？BBC整理6國解除限制　僅1國疫情明顯趨緩

▲紐約疫苗接種率逐步提升，民眾開始恢復日常生活，百老匯劇院也計畫重新開放。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約疫苗接種率逐步提升，民眾開始恢復日常生活，百老匯劇院也計畫重新開放。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-19 16:13:01｜2021-07-19 16:38:08

英國新冠肺炎（COVID-19）確診人數創下近幾個月新高，但由於疫苗接種率上升，政府仍在今（19）日全面解封英格蘭地區的防疫限制，包括在公共場所佩戴口罩、社交距離等限制一併解封，夜店、酒吧等娛樂場所也時隔超過一年重新營業。英國媒體就特別整理6個放寬防疫限制的國家疫情，發現僅有2國確診人數下降，大部分的國家疫情都再度升溫，荷蘭政府更是承認解封是錯誤的決策，只有瑞典疫情趨緩，週末兩日（17日、18日）都「+0」。

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《BBC》報導整理，作為大規模接種輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）兩款mRNA疫苗範例的以色列，在6月超過一半的人口已經完成疫苗接種，政府不再強制要求佩戴口罩，商店、餐館和電影院全面開放。但限制解除後，受到Delta變種病例影響，確診病例再度上升，迫使政府重新審視防疫政策，要求恢復強制室內配戴口罩、延後開放接種疫苗的旅客入境。

▲以色列總理辦公室表示，以國將提供巴勒斯坦自治政府大約100萬劑即將過期的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。圖為在以國工作之巴勒斯坦工人，接種疫苗的照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列疫苗接種率高，但受到Delta變種病毒影響，近日確診病例明顯增加。。（圖／美聯社／達志影像）
荷蘭目前已經接種1827萬劑新冠疫苗，約一半的人口完成第二劑疫苗接接種，政府在6月下旬重新開放，幾乎所有人都不再配戴口罩。 然而過去3週，荷蘭確診病例激增，平均每日新增1萬例，是上一波疫情峰值的80%，且確診病例仍在持續增加，逼近去年12月22日的最高峰。荷蘭政府在廣大輿論壓力之下，總理呂特（Mark Rutte）上週五（16）宣布政策急轉彎，重新實施防疫限制至8月13日，要求餐廳、酒吧停業，並且為決策失誤公開道歉。

韓國是東亞國家中的「防疫模範生」之一，但由於採購的疫苗仍未到貨，目前僅施打2160萬劑疫苗，12.7%的人口（656萬人）完成疫苗接種。文在寅政府在6月中旬逐步放寬防疫限制，允許小型聚會、用餐人數限制。然而解封過早，導致疫情隨著夏季旅遊旺季到來升溫，韓國目前已經連續13天單日新增確診病例破千，首爾首都圈再度進入最高級防疫，感染有逐步向全國擴大的趨勢。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國疫情近日又再度升溫。（圖／美聯社／達志影像）
瑞典是少數疫情在解封後趨緩的國家，當地已施打965萬劑疫苗，36.7%的人口（376萬人）完成疫苗接種。《BBC》特別指出，瑞典主要是靠民眾「自肅」控制疫情，加上地廣人稀的特點，新冠疫情明顯趨緩。政府逐步放寬體育場入場人數至3000人、鬆綁營業場所防疫規範。但考量到Delta變種病毒問題，瑞典仍要求入境旅客接受病毒篩檢。

澳洲去年一整年的疫情穩定，但今年6月中旬大城市雪梨、墨爾本6月發現了Delta變種病毒確診案例，導致當地再次封城，在嚴格的疫情管控下，確診病例微幅下降，但預計7月才底有望解封。受到新冠疫苗供應短缺影響，澳洲目前僅施打了1010萬劑疫苗，11%的人口（280萬人）完成疫苗接種，距離安心的全面解封仍有一段路程要走。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲大城市發現Delta感染者後緊急封鎖，近日確診人數微幅下降。（圖／美聯社／達志影像）
美國則是較為特殊的例子，目前美國已施打3.38億劑疫苗，49.1%的人口（1.61億人）已完成疫苗接種，人口最多的加州於上個月宣布「全面解封」，紐約州疫苗接種率突破70%也幾乎取消了防疫限制。然而受到Delta、 Eplison變種病毒的影響，美國過去7天增加3萬例，週六（17）新增7.4萬例，創4月中旬以來新高，與上一波疫情高峰（3月）每日新增7萬例差不多，但與年初疫情高峰（1月）每日新增20萬例相比明顯較少，住院率也較低。

▲美國加州全面解封，實施長達15個月的四級疫情警戒今起作廢，餐廳、賣場開放100%容量，取消社交距離，已接種疫苗者在大多數場合都不必戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國加州日前宣布解封，營業場所人數不受限制，已接種疫苗者在大多數場合都不必再戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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