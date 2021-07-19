名家論壇》單厚之／卑微的想要保護自己，就是居心叵測？

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這樣的結果明顯當初雅各臣提出的每劑45美元便宜許多，也打臉陳時中過去「從沒看過31美元的BNT報價」的說法。結果陳時中只好以「我以前眼睛沒辦法看到現在的結果」來解釋，意指不是自己過去談的太貴，而是國際疫苗市場變化所致。
即便如此，綠營還是透過媒體放話，指台積電、鴻海的採購價每劑「高達」35美元，上海復星「簡直暴利」、「海撈23.8憶」，這些錢「可多買2000萬劑AZ或266萬劑莫德納」云云。
綠營放話、抹黑台積電、鴻海努力的成果，反而加深了民眾對政府採購疫苗的關注，想要搞清楚政府採購疫苗的狀況，是不是真的能多買「2000萬劑AZ、266萬劑莫德納？」
國民黨立委賴士葆日前發現，截至6月底，政府帳上花了67億買疫苗，但比對實際現況，6月底前政府只花了10億左右購買國際認證疫苗，至少有40至50億元不知道花到哪裡去。賴士葆向行政部門問不到答案，就連審計長也拒絕透露，還強調疫苗採購支付是機密；而陳時中甚至講出「居心叵測」這樣話，毫不掩飾地扣在野黨的帽子。
在鴻海、台積電採購BNT之前，指揮中心跟民進黨政府一直以疫苗採購是機密，公布內容會影響疫苗取得為由，拒絕一切的監督與資訊公開的要求。但鴻海、台積電的採購，戳破了民進黨政府的謊言。
兩家公司在談判的過程中當然保持低調和不公開的原則，避免一切外力或政治力導致捐贈破局。但當採購簽約確定之後，兩公司隨即依法公布重大訊息，疫苗捐贈的總額、單價、到貨時程都清清楚楚，兩家公司把一切結果都公開攤在陽光下，至今也沒聽說因此被指違約、影響BNT到貨時程。
過去幾個月，民進黨政府多次強調政府已經超前部署、完成疫苗的採購。行政院長蘇貞昌早在今年2月立法院專案報告時，就聲稱政府已經採購2000萬劑疫苗，按照當時宣布的進度，今年第2季就有2000萬劑應該到貨；蔡英文總統5月25日也公開宣示，6月底外購疫苗會有200萬劑到貨、8月底會有1000萬劑。
如果按照鴻海、台積電模式，指揮中心跟行政院至少可以採取和兩公司相同的公告方式，如果鴻海、台積電的「重大訊息」不會導致採購和到貨破局，為什麼政府的採購會有這些問題？是AZ、莫德納的契約遠比上海復星更嚴苛、更不平等？還是政府的談判能力太差，所以簽了一個難看的契約，所以見不得人？抑或是指揮中心之前的說詞根本就是「膨風」，契約一拿出來就會破功？
第3輪疫苗意願登記今天截止，雖然指揮中心一再宣導，仍有391萬、44.15%的民眾堅持等莫德納。在野黨與民間一再要求公布疫苗採購狀況，並非只是為了究責、刁難，更是希望能看到政府採購疫苗的真正全貌，讓民眾能在資訊充足的情況下，做出對自己生命安全、身體健康最有利的選擇。
舉例而言，剩餘莫德納數量究竟是8月到、9月到、還是12月到，對於上述的391萬人，其實是差別很大的事情，因為不同的情況，這些人很可能會做出不同的選擇。政府不能因為自己不敢公開透明，就把所有民眾保護生命跟健康的卑微希望，都打成是「居心叵測」。
衛福部今天不顧外界之前所有公開、透明的要求，近乎突襲式的宣布高端通過EUA，指揮中心跟衛福部顯然沒有想要改變目前這種一切都是機密、沒有會議記錄的作風。這樣的不公開、不透明，只會增加民眾對政府的不信任、對指揮中心的疑慮，也只會讓「居心叵測」的人越來越多。
●作者：單厚之／資深媒體人
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