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東奧高官搭商務艙、戴資穎搭經濟艙？時力批政府承諾跳票

▲2020東京奧運會代表團出發，行政院長蘇貞昌至松山機場送行。（圖／行政院提供）
▲2020東京奧運會代表團出發，行政院長蘇貞昌至松山機場送行。（圖／行政院提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-19 16:49:35｜2021-07-19 16:59:35

2016年蔡英文總統宣示未來奧運選手出國比賽搭機，能夠搭商務艙。不過，今(19)日奧運代表團前往東京奧運卻遭踢爆「全數教練和選手都安排經濟艙」，「僅有代表團長官和總教練能搭商務艙」。對此，時代力量痛批政府承諾又跳票。

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時力立院黨團表示，早在去年，行政院長蘇貞昌和教育部長潘文忠，就曾經在立法院總質詢時承諾：東奧選手和教練都會搭商務艙，以照顧參賽選手。然而，今天媒體卻報導，我國東奧選手的防疫包機，「全數教練和選手都安排經濟艙」，「僅有代表團長官和總教練能搭商務艙」！

針對這個政府原本承諾要照顧東奧國手的美意，最後卻變成參賽選手只能眼看高官坐商務艙的現象，時代力量黨團表示，體育署除了應該要好好向國人說明，給國人一個可以接受的理由之外，更重要的事情是，在接下來對於我國東奧國手的協助上，要真的能將政府承諾的資源與協助，確實落實到國手的身上，回應國手的需求。

時力黨團表示，畢竟賽場上的最辛苦的主角是選手、教練和醫護等後勤人員，而不是政府官員，希望不要再有這種承諾過卻跳票，甚至還讓人質疑為何是照顧官員而不是照顧國手的情況發生。

本屆奪金希望羽球球后戴資穎過去出國比賽都搭長榮航空，她就在社群媒體感嘆，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」而戴爸戴楠凱則直言，「有種被欺騙的感覺」。

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