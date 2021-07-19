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跟金鍾國真的在一起？尹恩惠認了心動：父母也開心

▲尹恩惠坦言曾對金鍾國心動。（圖／bilibili）
▲尹恩惠坦言曾對金鍾國心動。（圖／bilibili）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-19 17:32:55

南韓綜藝《認識的哥哥》請到元祖韓流偶像團體「Baby V.O.X」簡美妍、尹恩惠和「神話」前進、Andy四人暢談出道以來的故事，其中最受矚目的，當屬尹恩惠2005年在《X-Man》與金鍾國的曖昧互動，尹恩惠坦言那時年僅22歲，的確有心動的感覺，就連自己的父母都因此感到開心，徐章焄好奇尹恩惠被問過多少次「真的在一起嗎」，她嘆口氣說：「就跟你被勸說『去打籃球吧』差不多的次數。」機智回答讓眾人拍手叫好。 

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▲Andy（左起）、前進、尹恩惠、簡美妍上最新一集的《認識的哥哥》。（圖／bilibili）
▲Andy（左起）、前進、尹恩惠、簡美妍上最新一集的《認識的哥哥》。（圖／bilibili）
15歲以新成員加入Baby V.O.X的尹恩惠，在離開團體後陸續以《宮 野蠻王妃》、《咖啡王子一號店》、《想你》等戲劇作品獲得大眾肯定；綜藝方面更因與金鍾國的互動，至今仍為人津津樂道，她大方談起當年往事，透露姜鎬童曾提過，要是兩人結婚將送上1000萬韓元（約台幣25萬元）禮金，讓尹恩惠相當感興趣，為此投入節目中。 

尹恩惠2006年與朱智勛拍攝《宮 野蠻王妃》，CP感讓大眾印象深刻，時隔15年，她道出「明洞街頭吻戲」名場面的祕密，2人接受指令要在人來人往的大街上以「皇太子」、「太子妃」身分熱吻，同為新人的尹恩惠、朱智勛十分緊張，加上路人不是臨演，全部都是真的路人，還有人拿起手機拍照，導致播出前夕爆出他們緋聞，但也因此成功將《宮》推向人氣高峰。《認識的哥哥》每週日於bilibili、愛奇藝國際站、friDay影音更新播出。

▲尹恩惠（左）跟簡美妍回顧《宮》經典吻戲。（圖／bilibili）
▲尹恩惠（左）跟簡美妍回顧《宮》經典吻戲。（圖／bilibili）
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