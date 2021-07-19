國際社服團體省下活動經費 轉為捐贈愛心便當助弱勢家庭

5月中旬開始國內新冠疫情轉為3級警戒，近2個月受疫情影響，許多社團會務只能採行視訊方式舉行，台南幸福扶輪社在社務會議中作出決定，將社務活動中省下來之經費提撥並轉為愛心防疫便當的捐助。社長謝馨慧表示，此項決議案獲得全體社友的熱烈回應與大力支持，創社社長陳素雲並同時加碼300份餐盒提供阿耨婦幼關懷協會扶助的弱勢家庭。

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▲台南幸福扶輪社與阿耨婦幼關懷協會於捐贈儀式合影（圖／記者張振興攝，2021,07,19）

× ▲台南幸福扶輪社與阿耨婦幼關懷協會於捐贈儀式合影（圖／記者張振興攝，2021,07,19）

在考慮疫情影響大家的正常生活及百業經營困苦的情況下，台南幸福扶輪社不僅提供受關懷學童家庭總計600份餐盒，同時也出一份心力協助受疫情影響生意的便當店業者。國際扶輪社3470地區總監吳中仁得知幸福扶輪社以就職典禮餐費轉換成捐助愛心防疫便當，也深表贊同，特地出席此項公益捐贈儀式。

▲台南幸福扶輪社總計捐助愛心便當600份（圖／記者張振興攝，2021.07.19）

× ▲台南幸福扶輪社總計捐助愛心便當600份（圖／記者張振興攝，2021.07.19）

此次公益捐贈活動由幸福扶輪社社區服務主委童小芸策劃與執行，謝馨慧強調，阿耨婦幼關懷協會長年在台南地區關懷弱勢婦女以及兒童，並辦理各種慈善公益相關活動，發揮慈悲的精神、仁愛的襟懷，需要大家的關懷與支持。今天台南幸福扶輪社的〝捐助防疫愛心便當〞只是拋磚引玉，希望社會大眾除了努力防疫之外、也不忘對社服團體的愛心公益投入心力，讓愛永遠持續飛揚。