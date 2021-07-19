26日全台解封？柯文哲：不宜一次全開放　應逐步解封

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，原本預計在26日解除的全台三級警戒，現在似乎有望提前解封。但針對解封，台北市長柯文哲的態度仍舊相當保守，並表示不可能一次全部解封，而是按部就班每次放一點點，密切觀察疫情的狀況。





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柯文哲表示，比較符合邏輯的情況，應該是全民施打兩劑疫苗，達到群體免疫後，連同邊境都可以解封，讓社會變成比較正常運作的情況。但現階段很明顯，若持續三級警戒到全體國民打完第二劑疫苗，恐怕經濟會先撐不下去，柯文哲強調，若再這樣下去，經濟會出問題，也會有失業問題產生。





柯文哲直言，以英國、荷蘭、東京、首爾、新加坡等大城市為例，只要一開放，確診數就會向上飆升。因此柯文哲認為，應該每天逐步開放，圖書館、美術館等藝文活動先開放，「不吃飯的活動可以先放行，但聚餐就一定沒辦法，一定要擺在最後，因為最危險。」





柯文哲說，民眾絕對不要幻想26日大家就可以脫掉口罩，就可以上KTV歡唱等活動，而是每天一點一點解封，然後密切觀察疫情情況。柯文哲最後仍舊坦言，最後還是期望疫苗打兩劑，盡早打完，然後達到群體免疫的狀況。



