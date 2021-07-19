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為解封做好萬全準備 盧市長：社福及教育機構先行開放

▲台中市長盧秀燕為解封做好萬全準備，今視察仁家日照中心。（圖／市府提供）
▲台中市長盧秀燕為解封做好萬全準備，今視察仁家日照中心。（圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-07-19 16:50:35

因應疫情三級警戒降級在即，台中市長盧秀燕今（19）早視察市立仁愛之家附設日照中心，表示市府未來可能先開放社福及教育機構，但開放前務必要有萬全準備，包括環境清消、人員疫苗注射等都會做到最完備，讓服務對象及其家人安心。

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盧市長今日在社會局長彭懷真陪同下，視察市立仁愛之家附設日照中心各項環境清消工作，關懷服務人員疫苗施打情形，途中遇到仁愛之家的高齡爺爺們，更親切問候，發放限量版的「愛的社交距離」口罩，允諾在做好防疫前提下，讓各項社福服務逐步恢復。

盧市長表示，疫情逐漸趨緩，市府判斷三級警戒未來可能宣布降級，因此應預先做好準備，首先計畫要恢復的就是社福系統及教育機構，所以先行視察包含仁家日照中心在內的5家老人福利機構附設日照中心，確定工作人員施打率100%、服務對象92.3%。至於社會局66家老人福利機構整體施打率地達94%，遠高於中央指引的8成施打率規定。

社會局指出，日照中心除了活動室和用餐空間環境清消，工作人員也為長輩的桌椅、餐具和隔板清潔消毒。疫情期間日照暫停服務，但機構照常運作，其中仁愛之家每日至少2次環境清消；工作人員與長輩分區分流活動，確保室內1.5公尺社交距離；分批用餐避免群聚，用餐區採梅花座並使用隔板；執行照顧工作時，全程佩戴口罩、著手套、防護衣、圍裙及護目鏡等防疫裝備。

社會局表示，由於工作人員接種率達標，而且接種第一劑已滿14天，社會局已輔導機構依照中央指引和檢核表，整備營運空間、人力及每週篩檢計畫等，送社會局核備後儘快恢復日照服務。

至於接受日照服務的長輩，必需接種第一劑疫苗且滿14天；若未接種疫苗或接種第一劑疫苗未滿14日，接受服務前，須提供三日內快篩陰性證明或解除隔離證明，且三級警戒期間裡，須配合每週提供快篩陰性證明。

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