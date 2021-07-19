為解封做好萬全準備 盧市長：社福及教育機構先行開放

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盧市長表示，疫情逐漸趨緩，市府判斷三級警戒未來可能宣布降級，因此應預先做好準備，首先計畫要恢復的就是社福系統及教育機構，所以先行視察包含仁家日照中心在內的5家老人福利機構附設日照中心，確定工作人員施打率100%、服務對象92.3%。至於社會局66家老人福利機構整體施打率地達94%，遠高於中央指引的8成施打率規定。
社會局指出，日照中心除了活動室和用餐空間環境清消，工作人員也為長輩的桌椅、餐具和隔板清潔消毒。疫情期間日照暫停服務，但機構照常運作，其中仁愛之家每日至少2次環境清消；工作人員與長輩分區分流活動，確保室內1.5公尺社交距離；分批用餐避免群聚，用餐區採梅花座並使用隔板；執行照顧工作時，全程佩戴口罩、著手套、防護衣、圍裙及護目鏡等防疫裝備。
社會局表示，由於工作人員接種率達標，而且接種第一劑已滿14天，社會局已輔導機構依照中央指引和檢核表，整備營運空間、人力及每週篩檢計畫等，送社會局核備後儘快恢復日照服務。
至於接受日照服務的長輩，必需接種第一劑疫苗且滿14天；若未接種疫苗或接種第一劑疫苗未滿14日，接受服務前，須提供三日內快篩陰性證明或解除隔離證明，且三級警戒期間裡，須配合每週提供快篩陰性證明。