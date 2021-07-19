奧運／戴資穎懷念商務艙時光　羽協：爭取於返國時升等

2020東京奧運中華代表隊於今(19日)下午1點從松山機場出發，不過世界球后戴資穎和在社群網站發出牢騷，表態懷念商務艙時光，其父

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本屆奧運由於疫情影響，機票、住宿等事宜皆由體育署及中華奧會統一組團安排，統一包機坐經濟艙和梅花座方式前往東京。中華羽協對於小戴的心聲，也不敢怠慢。表示會站在選手立場，已緊急建議體育署及中華奧會，將全力爭取選手於返國時升等商務艙。

雖因疫情嚴峻下包機前往是現行辦法，但戴爸反映每位選手的體質及搭乘交通工具的習慣皆不相同，抑或有暈機或是過敏的症狀，體育署及中華奧會應事先告知無法為選手安排商務艙，以避免選手有不舒服之感受。為減輕選手的舟車勞頓之苦，選手有個別需求者，以往在國際賽事為奪取賽事最好的成績，會選擇商務艙，這樣才能在飛機上作充分的休息。

「對於選手皆安排搭乘經濟艙，本會也於出發時選手反映才得知此事，站在支持選手的立場，本會已緊急建議體育署及中華奧會在選手的住宿、交通等事宜再多協助羽球代表隊，並爭取於返國時升等商務艙。」羽協在聲明中如此寫道。