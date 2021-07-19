掌握管線漏水　水公司辦理旗津地區科技檢漏作業

台灣自來水公司第七區管理處於今(19)日，辦理旗津地區科技檢漏作業，以有效掌握自來水管線之漏水情況，提升供水品質。
記者黃守作／高雄報導
2021-07-19 23:00:00
台灣自來水公司第七區管理處處長武經文表示，高雄市旗津區有豐富的觀光資源，吸引許多遊客到訪，因此用水量相對偏高，而旗津區位於自來水供水管線末端，主要以高雄市前鎮區過港隧道管線供水為主。
武經文說，該處為提升民眾用水品質及減少旗津地區因管線滲漏流失的水資源，除加強管線檢修作業外，並編列預算建置分區計量管網及水量水壓觀測站，以有效掌握自來水管線之漏水情況，主動檢修漏水，提升旗津地區供水品質。
武經文指出，旗津區地質上屬於珊瑚礁岩塊，且地下水位高，於抗旱期間，減壓供水更是造成傳統聽音檢漏的不易，該處為留住珍貴的水資源，乃商請敏泰資訊公司總經理鍾明峰，在旗津地區協助試辦科技檢漏，即以「噪音記錄器」取代傳統聽音檢漏。
其檢漏方法為，檢漏前先在各區域的管線設備上裝設「噪音記錄器」，設定最安靜時段啟動錄音，再經由電腦設備分析研判漏水風險，此次檢測旗后觀光市場周邊約5.5公里範圍，共測得4處漏水點，將辦理管線汰換，以避免水資源的流失。