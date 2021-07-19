政院傳再發振興券　陳其邁：須加大力道照顧到各行各業

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陳其邁也指出，如果降到2級、風險評估也可以的情況下，自然而然就必須根據疫苗施打的狀況，跟整體的防疫配套措施等原則之下，朝向對社會經濟、生活的相關管制措施逐步放寬，畢竟像是小商家、餐廳，很多的各行各業等，其實大家都已經撐了一段很長的時間，也因為大家的犧牲，才讓台灣的防疫工作可以做的非常好，所以振興，當然政府就必須要加碼、加大力道，讓台灣的經濟復甦、活絡，中央已經在規劃相關振興措施，希望中央能夠普遍的照顧各行各業，以及中小企業的部分，加大規模來照顧大家。
至於台北市長柯文哲打算舉債自購疫苗來對抗變種病毒，陳其邁則認為，高雄市的態度很清楚，疫苗的分配、採購都是由中央或者是跟民間團體一起來努力，最後均由中央來統籌做相關疫苗的分配，而地方政府就是規劃疫苗的施打、快速增加疫苗的覆蓋率，這個是地方在做的，高雄市也會跟中央密切合作來做疫苗的施打。
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