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政院傳再發振興券　陳其邁：須加大力道照顧到各行各業

▲高雄市長陳其邁認為台灣社區傳播已經逐漸進入尾聲，相信對於接下來的解封或是降2級是「非常有機會」且樂觀看待。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁認為台灣社區傳播已經逐漸進入尾聲，相信對於接下來的解封或是降2級是「非常有機會」且樂觀看待。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-19 17:11:39

傳出行政院已要求國發會與各部會盤點，並規畫振興方案，其中去年實施成效良好的三倍券，也有機會再度發放，估計將以餐飲業為優先，對此高雄市長陳其邁今（19）日指出，就他的了解行政院已經在做一些妥善的規劃，他認為大家都已經撐了一段很長的時間，所以振興當然政府就必須要加碼、加大力道，希望能夠普遍的照顧到各行各業。

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陳其邁表示，現在在雙北地區仍有一些零星的感染源，但仍可看出台灣社區傳播已經逐漸進入尾聲，相信對於接下來的解封或是降2級是「非常有機會」且樂觀看待，但零星社區火苗還是要能加緊腳步清除，但現在仍是3級警戒，3級就要做好3級防疫、2級也要做好2級防疫。

▲全國病例數曲線已經越趨平穩。（圖／高雄市政府提供）
▲全國病例數曲線已經越趨平穩。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁也指出，如果降到2級、風險評估也可以的情況下，自然而然就必須根據疫苗施打的狀況，跟整體的防疫配套措施等原則之下，朝向對社會經濟、生活的相關管制措施逐步放寬，畢竟像是小商家、餐廳，很多的各行各業等，其實大家都已經撐了一段很長的時間，也因為大家的犧牲，才讓台灣的防疫工作可以做的非常好，所以振興，當然政府就必須要加碼、加大力道，讓台灣的經濟復甦、活絡，中央已經在規劃相關振興措施，希望中央能夠普遍的照顧各行各業，以及中小企業的部分，加大規模來照顧大家。

至於台北市長柯文哲打算舉債自購疫苗來對抗變種病毒，陳其邁則認為，高雄市的態度很清楚，疫苗的分配、採購都是由中央或者是跟民間團體一起來努力，最後均由中央來統籌做相關疫苗的分配，而地方政府就是規劃疫苗的施打、快速增加疫苗的覆蓋率，這個是地方在做的，高雄市也會跟中央密切合作來做疫苗的施打。

▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布國內今日新增確診個案。（圖／NOWnews製圖）
 

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