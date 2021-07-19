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三級警戒若鬆綁 盧秀燕：台中1124處優先漸進式解封

▲若中央宣布7月26日降級，市長盧秀燕表示，台中以防疫為最高原則「穩漸式鬆綁、漸進式解封」(圖／市政府提供2021.7.19)
▲若中央宣布7月26日降級，市長盧秀燕表示，台中以防疫為最高原則「穩漸式鬆綁、漸進式解封」(圖／市政府提供2021.7.19)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-19 17:16:19

全國三級警戒延至7月26日，民眾關心會不會降級，市長盧秀燕今（19）日表示，若中央宣布7月26日降級，在中部地區疫情也相對和緩前提下，台中以防疫為最高原則「穩漸式鬆綁、漸進式解封」，將優先讓長照、教育、社福、身心障礙4大系統，共1124個點站提早因應規劃漸進鬆綁，讓部分市民或家人得到喘息的空間。

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盧秀燕今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會指出，國內目前整體疫情趨勢朝緩和方向發展，她指示市府各局處開始規劃解封後的措施，優先考量弱勢或需要醫療等民眾，以長照、教育、社福、身心障礙4大體系、共1124個點站提前因應鬆綁，涉及衛生、教育、社會3局處將擬妥相關辦法，並進行「整備、會勘、審查」等流程漸進恢復。

盧秀燕也說，少數有些精神復健機構，在中央指引下已可先開放，市府各局處都在掌握中，請市民朋友放心。此外，國內疫情三級警戒至今已超過60天，其他場域包括商業、體育、觀光、經濟等也盼解封，市府皆持續滾動盤點中，將配合中央措施陸續向市民朋友報告，即早因應，讓市民逐漸恢復正常生活。

衛生局長曾梓展表示，衛生局方面，預計恢復項目有日間照顧服務及家庭托顧服務，包含社區式、家庭托顧、日間型的精神復健等126家機構、738個工作人員，受照顧個案約有2267人，平均整體注射率達91.3%，符合條件的機構可向衛生局申請恢復服務；而長照個案若已接種疫苗並滿14天，可直接申請恢復接受社區服務，若為已接種未滿14天，則需提供篩驗陰性證明或解除隔離證明。

教育局長揚振昇說明，教育局方面，預計恢復公私立幼兒園合計共765間（公立263間、私立502間），目前教職員工已施打疫苗人數計9530人，覆蓋率約86%，未完成接種者約1400人預計7月22日前完成，讓家長放心。社會局長彭懷真表示，社會局方面，預計恢復包括住宿機構附設日照中心5間、身障日間型服務50間、托嬰中心178家，共233間場所2653名人員，平均整體注射率達93.8%。

盧秀燕指出，市府每日追蹤已施打疫苗人數，截至今日上午8時止，全台中市施打過第一劑的人數有52萬2400人，覆蓋率22.2%，明天開始7月20、21、22日市府連三天加開快打站，加上醫療院所，整體覆蓋率將再提升。

此外，截至今日中午為止，台中市民在唐鳳系統預約平台上，第三期登記意願的人數已達64萬4022人，中央將以簡訊通知符合資格的民眾預約接種，目前台中預約人數並不少，這要看中央能撥配多少疫苗，市府「有多少疫苗就打多少疫苗」。

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