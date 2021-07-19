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影／開箱樂高首款LGBTQIA+公仔　11種顏色象徵多元接納

▲樂高11色公仔，象徵不同族群，也代表了接納每一種人。(圖／陳安森 / Anson Chen授權)
▲樂高11色公仔，象徵不同族群，也代表了接納每一種人。(圖／陳安森 / Anson Chen授權)

影像中心/綜合報導

2021-07-19 18:13:13

樂高具有非常高的知名度，其實與樂高的品牌理念「接受不同族群，支持各種想法」也有很大的關連，YouTube頻道「陳安森 / Anson Chen」開箱了一款以LGBTQIA+為創作理念的樂高作品，雖然外觀看起來非常簡單，只有11種不同顏色的樂高人偶，但是作品背後的象徵意義卻十分具有內涵。

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樂高作品《Everyone Is Awesome! LEGO 40516》取名來自電影作品主題曲，其中包含了各類的樂高人偶公仔，每一個角色都具備不同外形與顏色，以象徵世界上不同的人群，並藉由作品表示接納與自己不同的人事物，尊重彼此內心的想法，也透過作品讓人們重視LGBTQIA+族群。

▲樂高首款LG
▲樂高首款為LGBTQIA+族群創作的作品，取名來自樂高電影主題曲。(圖／陳安森 / Anson Chen授權)
 

LGBTQIA+象徵意義

L：女同性戀者(Lesbians) 女性會被同性吸引者

G：男同性戀者(Gays)，男性會被同性吸引者

B：雙性戀者(Bisexuals)，會被同性與異性吸引者

T：跨性別者(Transgender)，生理男性但心理認同女性，或生理女心理認同男性

Q：酷兒/疑性戀(Queer/Questioning)，性少數群體代稱，或指對自己性別/性向感到疑惑的人

I：雙性人(Intersex)，同時擁有男女性徵者

A：無性戀/同盟者(Asexual/Ally)，無性戀：會愛人但不想發生性行為者；同盟者：支持同志族群的人

大家是否透過樂高，更認識不同族群了呢？(影音編輯：張鈞瑞）

▲創作者希望能藉由作品，呼籲大家接納不同族群
▲創作者希望能藉由作品，呼籲大家接納不同族群。(圖／陳安森 / Anson Chen授權)
▶感謝授權：陳安森 / Anson Chen

原始影片：https://youtu.be/FNEQIRvc6tg

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