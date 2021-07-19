許效舜不選基隆市長！放棄60歲「從政夢」 親吐背後難處
今（19）日是藝人許效舜59歲的生日，即將邁入一甲子的他，過去一度表示自己2022年有意參選基隆市長，替當地居民盡一份心力。不過許效舜稍早接受訪問時宣布將不參選，同時透露背後關鍵原因，直呼：「真的太難做了！」
記者侯家瑜/台北報導
2021-07-19 17:29:14｜2021-07-19 17:31:25
「我覺得我有義務在不同的位置，繼續替大家服務」，許效舜坦言現階段追求身心靈，想繼續當一個散播快樂種子的人，被問到不參選的關鍵原因，他表示自己在疫情期間深思熟慮後，擔心表現不如預期，「疫情讓我意識到，如果我是這一黨的人，我該站在什麼角度來維護台灣人的利益，該怎麼站在監督者的位置，把各種考量來做一個鞭策」，認為不管說任何話都很兩難，尤其現在台灣地理位置敏感，再加上全世界各種力量拉扯下，真的很難勝任，「與其讓大家期待我這麼多年，給我機會、寄予厚望，到最後我讓他們失望，我真的說不過去」，直言無法保證能做得完善，才選擇放棄從政，決定好好專注在演藝事業上，在對的位置付出心力。
儘管不會參選，許效舜也承諾當基隆需要幫忙時，仍會主動伸出援手，尤其在藝文、表演方面都會全力以赴，被問到是否有比較認同哪一政黨的理念，他表示只要對基隆好，都會幫忙，至於往後是否會替其他政黨站台，許效舜笑說藝人本來就是架上的有價物品，只要對方的活動著重於「我為基隆人」，其實任何政黨都不會排斥。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。