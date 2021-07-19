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一帶一路國家中企屢遭襲　中國海外安保能力受矚

▲巴基斯坦巴士爆炸案中有多名中國人死亡，中國官方正在與巴基斯坦合作調查。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴基斯坦巴士爆炸案中有多名中國人死亡，中國官方正在與巴基斯坦合作調查。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-19 18:47:54

（中央社記者沈朋達上海19日電）繼巴基斯坦巴士爆炸案後，馬利一處工地3名中國人日前也遭綁架。中國專家認為，近年來「一帶一路」國家針對中國人或中資企業襲擊頻傳，但中國的海外安保力量遠遠不足。

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14日巴基斯坦一輛巴士發生爆炸，車上載有承建達蘇水電站（Dasu dam）的中國施工人員。事故造成13人死亡，其中9人為中國公民，另有28名中國民眾受傷。

中國公安部長趙克志指出，目前調查顯示，這是「針對中國在巴人員的恐怖襲擊」。

17日在西非馬利卡瓦拉（Kwala）則有一處工地遭武裝分子襲擊，有3名中國公民和2名茅利塔尼亞人被綁架。馬利軍方說，武裝分子還破壞中國海外工程有限責任公司（Covec）和茅利塔尼亞修路業者ATTM所擁有的起重機、卡車等裝備。

香港明報指出，近年在「一帶一路」沿線的吉爾吉斯、阿富汗等中亞沿線國家，都曾發生過針對中國人或中資企業的不同類型襲擊。

先前，馬利首都巴馬科的美資「麗笙酒店」在2015年也曾發生人質劫持事件，造成27死，其中包括中國鐵建國際集團的3名高層。

澎湃新聞發表中安保國際風險管理諮詢（北京）有限公司總經理余萬里的文章指出，中國海外利益安全正面臨近30年未有的嚴峻形勢。

他說，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊下，包括吉爾吉斯、泰國、緬甸等國家觸發政治危機和社會動亂。另外，疫情加劇失業和貧窮，直接誘發社會治安風險上升，在柬埔寨、剛果民主共和國、奈及利亞和孟加拉等國，針對中國公民的謀殺、搶劫和綁架案件急劇增多。

余萬里說，和目前中國海外利益的嚴峻情勢及「一帶一路」項目的巨大安保需求相比，中國的海外安保力量遠遠不足。但受限的原因包括：大量企業在安全支出上能省則省、產業也未獲融資稅收等政策支持。

余萬里又指，海外安全官並非「雇傭兵」，也不是單純把國內保安派赴國外。海外安全官要遵守當地法律，領導當地安保力量，並協調和當地政府、軍警和部族等社會關係，是預防重於應急，「真到了動槍的時候，安保工作已經失敗了」。（編輯：邱國強）1100719

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