高官搭商務艙、戴資穎出征搭經濟艙？王婉諭：傻眼到不行

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王婉諭痛批，「更令人無法接受的是，還傳出坐商務艙的，竟然是代表團長官官員!」選手們眼睜睜看著其他高官坐上商務艙，不僅感覺被騙，甚至更絲毫感受不到政府對於選手的重視。
王婉諭指出，在踏上最高的競技舞台之前，應該想辦法給予選手足夠資源、協助選手們調整到最佳狀態；然而，國人對於體育署及各個中華體協的期待早已消失殆盡，甚至只能卑微地希望他們不要扯選手後腿就好，就算多年前號稱「體育改革成功」了，至今仍沒有人敢對體育署、體育協會，懷抱任何期待。連最基本的交通方式都能出包，我們的政府口口聲聲說有多重視選手，誰會相信？
王婉諭要求體育署及教育部儘速出面解釋，給予國人及選手一個清楚的交代。她也已經向體育署索取了這次包機的搭乘名單，就讓國人來看看，在體育署眼中，到底是誰比賽場上的主角重要，能夠優先於選手，舒服地享受商務艙。
針對體育署回應官員是「委屈」地搭乘「較有危險」的商務艙？王婉諭痛批，這樣的說法，到底誰能接受！4年前蔡英文總統在里約奧運前承諾體育經費將增加，選手、教練出國比賽都將乘坐商務艙，難道這樣的承諾、增加的經費，不能再多增加一台包機，至少別讓選手眼睜睜的看著官員坐商務艙、自己卻要坐經濟艙嗎？而且，為何去程不能搭商務艙、回程就又可以了？她痛批，體育署根本本末倒置。