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高官搭商務艙、戴資穎出征搭經濟艙？王婉諭：傻眼到不行

▲奧運代表團搭乘專機前往東京，但是羽球球后戴資穎稍早卻在個人社群上，發文表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。（圖／VICTOR提供）
▲奧運代表團搭乘專機前往東京，但是羽球球后戴資穎稍早卻在個人社群上，發文表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。（圖／VICTOR提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-19 18:13:03｜2021-07-19 19:36:43

台灣奧運代表團今（19）日搭乘專機前往東京，但是羽球球后戴資穎稍早卻在個人社群上，發文表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，戴資穎的父親在接受媒體訪問時，更直言「這種被欺騙的感覺很不好」。時代力量立委王婉諭表示，看到這樣的新聞，實在讓人傻眼到不行。

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王婉諭表示，她能理解這次東京奧運情況特殊，在疫情嚴峻下因此決定包機前往，以達到最高的防疫等級，來確保所有選手、教練及工作人員的安全。但每個人的體質及搭乘交通工具的習慣都不一樣，既然體育署做不到讓選手都能搭乘商務艙的承諾，那為何不能事先告知選手，或是開放讓他們能夠自行找贊助，選擇最適合自己的交通方式呢？

王婉諭痛批，「更令人無法接受的是，還傳出坐商務艙的，竟然是代表團長官官員!」選手們眼睜睜看著其他高官坐上商務艙，不僅感覺被騙，甚至更絲毫感受不到政府對於選手的重視。

王婉諭指出，在踏上最高的競技舞台之前，應該想辦法給予選手足夠資源、協助選手們調整到最佳狀態；然而，國人對於體育署及各個中華體協的期待早已消失殆盡，甚至只能卑微地希望他們不要扯選手後腿就好，就算多年前號稱「體育改革成功」了，至今仍沒有人敢對體育署、體育協會，懷抱任何期待。連最基本的交通方式都能出包，我們的政府口口聲聲說有多重視選手，誰會相信？

王婉諭要求體育署及教育部儘速出面解釋，給予國人及選手一個清楚的交代。她也已經向體育署索取了這次包機的搭乘名單，就讓國人來看看，在體育署眼中，到底是誰比賽場上的主角重要，能夠優先於選手，舒服地享受商務艙。

針對體育署回應官員是「委屈」地搭乘「較有危險」的商務艙？王婉諭痛批，這樣的說法，到底誰能接受！4年前蔡英文總統在里約奧運前承諾體育經費將增加，選手、教練出國比賽都將乘坐商務艙，難道這樣的承諾、增加的經費，不能再多增加一台包機，至少別讓選手眼睜睜的看著官員坐商務艙、自己卻要坐經濟艙嗎？而且，為何去程不能搭商務艙、回程就又可以了？她痛批，體育署根本本末倒置。

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