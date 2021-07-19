佛心來著？小米董事長捐617億股票做慈善 避免成馬雲第2
中國近期嚴加整治網路平台、科技公司，尤其是掌握大量中國用戶數據、在美國上市的科技公司，例如阿里巴巴（Alibaba）、騰訊（Tencent）以及上個月底在美IPO的叫車平台滴滴（Didi）。面對越來越嚴格的管控，中國一些科技公司的開始熱衷公益，小米（Xiaomi）董事長雷軍近期就捐出22億美元（約617億台幣）的股票給慈善機構。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-19 18:01:34
美國《彭博社》報導，根據香港交易所的文件，雷軍上週二（13）向小米基金會、雷軍基金會捐出了6.16億B股（人民幣特種股票），週五小米股價上漲4.8%，根據週五（16）的收盤價，這些股票價值約174億港元（22億美元、617億台幣）。數據分析公司「Canalys」指出，小米股價上漲的主要原因是，公司在第二季度出貨量增長83%，超越蘋果成為全球第二大智慧型手機製造商。同日，雷軍在給員工的信中，感謝企業員工們的努力，躍升全球第二給小米帶來更大的挑戰以及責任感。
報導提到，雷軍不是唯一個熱衷於慈善事業的億萬富豪，抖音（TikTok）母公司字節跳動創辦人張一鳴、外送平台美團執行長王興最近都捐出了投入慈善事業。王興在6月份捐出價值23億美元（約645億台幣）的美團股份；張一鳴則是捐出7700萬美元（約21.6億台幣）成立教育基金，回饋老家福建省。
相比馬雲成立的阿里巴巴，遭到中國監管部門開罰182億人民幣；螞蟻金服去年11月IPO被緊急叫停，至今仍未有動靜；6月底在美國IPO上市的滴滴，因數據安全問題被迫從應用程式商店下架，雷軍創立的小米在中國打擊科技業的行動中相對影響較少。
《彭博社》認為，背後與中國政府積極管控網路巨頭的執法行動有關，例如，美團早前因涉及壟斷行為，被監管部門多次約談；在中國監管機關警告數據安全風險後，字節跳動暫時擱置了赴美IPO的計畫。香港私募股權公司開源資本（Kaiyuan Capital）投資主管希爾弗斯（Brock Silvers）向《彭博社》分析，中國億萬富翁們突然一致熱衷慈善事業，絕對不是個巧合。雖然他們或許真的因為「深厚的愛國情壞」或是「佛心來著」（Buddhist inclinations）而投入慈善，但更有可能是北京的嚴加管控，讓他們突然想發揮愛心。