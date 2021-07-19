採購第三劑疫苗？柯文哲：僅討論是否要規劃相關預算

台北市長柯文哲上週六（17）日下午接受電視媒體專訪，而當天在防疫記者會前的內部會議，也被鏡頭捕捉。只見市府內部團隊熱烈討論是否要提前編列相關預算，購買「第三劑疫苗」供台北市民施打。對此台北市長柯文哲今天下午在北市防疫記者會上，表示並非已經決定要購買，而是在因應疫情的變化，是否要提前編列購買第三劑疫苗的相關預算。





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柯文哲表示，買疫苗需要幾十億的預算，即使僅供台北市民使用，但今年度一開始並未編列相關預算，目前剩餘的第二預備金也不夠，所以要提前規劃。柯文哲說，由於新冠肺炎疫苗都是新的，無法預估兩劑施打完以後，保護力能夠維持多久，也許是終生有效，也可能一兩年就沒有效果了。此外變種病毒未來是否會入侵台灣，基於科學的理由，在討論是不是要準備第三劑疫苗。





而面對媒體詢問，為何北市府方面不用賸餘款購買疫苗，就不用舉債購買？對此柯文哲也透露，因為疫情影響，台北捷運在三級警戒期間，運量僅只有以前的1/4，今年預估最少會虧50億元，最多恐怕將虧80億元以上。柯文哲直言，北市府相當注重財政紀律，除了北捷虧損外，台北市內的各項產業振興與復甦計畫仍要執行，今年、明年的預算都相當緊迫。



