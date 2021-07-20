新加坡尚未將同性戀除罪化　LGBT族群困境概觀

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新加坡LGBT人數不多，再加上民風普遍保守，因此這項法案被許多人視為是「道德最後防線」，至今仍難以被挑戰。根據新加坡市調公司Ipsos於2018年的網路調查，有55%受訪者支持第377A節條文，反對者只有12%，挺修法者佔少數。不過，有33%受訪者稱，他們與5年前相較更能接受同性戀，外媒也指出年輕世代的觀念正在逐漸轉變中。過去5年間，新加坡政治人物在談及LGBT議題時態度有軟化趨勢，但多數仍支持保留377A法律。
此外，新加坡的審查制度讓政府得以控管媒體報導，而《人權觀察組織》指出，新加坡「資訊通信媒體發展局」（IMDA）致力禁止在電視節目或廣播中對LGBT群體正面的描繪。2017年6月，新加坡廣告標準局（Advertising Standards Agency）就要求一間購物商場將一個支持同志遊行「粉紅點」運動的廣告中一句話「支持愛的自由」移除，理由是這將「觸動社會敏感神經」。新加坡的電影分級制度法條中也明令禁止電影「推廣或合理化同志生活方式」。
《人權觀察組織》也指出，在新加坡超過10人以上的組織皆需向政府登記申請，儘管新加坡並未有明確法律禁止LGBT倡議團體登記，但主管機關Registrar of Societies決定權卻很寬泛，可以用「對公眾和平、福祉和秩序造成危害」等理由拒絕相關民團申請。如致力為跨性別人士倡議的組織「T Project」就因「違反國家安全和利益」為由被拒絕申請，該團體針對這項決議提起訴訟，卻在2017年遭到駁回。
在進展部分，新加坡1990年推出的宗教和諧法案（Religious Harmony Bill）意在維繫國內宗教和平，因此禁止宗教性的仇恨、歧視或暴力言論；官方於2019年在法條中將針對「性取向」的仇恨言論納入規範，以保護LGBT人士免於遭到宗教仇恨言論攻擊。同樣在2019年，新加坡也調整親密伴侶暴力行為的相關法規，採用更性別中立的字詞描述適用對象，也因此讓LGBT人士得以被法條納入。然而這些進展對改善LGBT處境仍十分有限。
綜而言之，新加坡LGBT群體現在仍面臨諸多歧視性困境，不僅不能結婚、領養小孩，就連租公租房都有與一般民眾不同的區別對帶，更不用提在教育及職場上面臨打壓和霸凌，以及因社會氛圍之不友善引起的人生安全、精神疾病等問題。