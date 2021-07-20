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新加坡尚未將同性戀除罪化　LGBT族群困境概觀

▲新加坡LGBT示意圖。（圖／shutterstock）
▲新加坡LGBT示意圖。（圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-07-20 15:00:00

《四方報》報導，台灣是亞洲LGBT權益推展的領先國，也是第一個通過同志婚姻合法化的國家，社會氛圍近年也逐漸趨向友善。在同為亞洲四小龍的新加坡，LGBT族群概況為何？目前仍面臨哪些困境？以下帶你一次了解。

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新加坡是亞洲國家少數尚未將同志除罪化的國家之一，在英國殖民新加坡期間於新加坡刑事法典中增加了「377A節」（Section 377A of the Penal Code）規定男同志關係為違法（女同志不違法）並將可判處最高2年刑期，這項法條至今並未遭到廢除。儘管這項法條在近80年來並未被使用，「理論上」並未直接傷害LGBT族群權益，但在該法條未被廢除的情形下，仍形成制度性的歧視並持續影響國家整體政策，也深化大眾對LGBT的負面態度。LGBT團體在2014年和2020年都曾向法庭提出要求廢除此法條，但最終卻都失敗。

新加坡LGBT人數不多，再加上民風普遍保守，因此這項法案被許多人視為是「道德最後防線」，至今仍難以被挑戰。根據新加坡市調公司Ipsos於2018年的網路調查，有55%受訪者支持第377A節條文，反對者只有12%，挺修法者佔少數。不過，有33%受訪者稱，他們與5年前相較更能接受同性戀，外媒也指出年輕世代的觀念正在逐漸轉變中。過去5年間，新加坡政治人物在談及LGBT議題時態度有軟化趨勢，但多數仍支持保留377A法律。

此外，新加坡的審查制度讓政府得以控管媒體報導，而《人權觀察組織》指出，新加坡「資訊通信媒體發展局」（IMDA）致力禁止在電視節目或廣播中對LGBT群體正面的描繪。2017年6月，新加坡廣告標準局（Advertising Standards Agency）就要求一間購物商場將一個支持同志遊行「粉紅點」運動的廣告中一句話「支持愛的自由」移除，理由是這將「觸動社會敏感神經」。新加坡的電影分級制度法條中也明令禁止電影「推廣或合理化同志生活方式」。

《人權觀察組織》也指出，在新加坡超過10人以上的組織皆需向政府登記申請，儘管新加坡並未有明確法律禁止LGBT倡議團體登記，但主管機關Registrar of Societies決定權卻很寬泛，可以用「對公眾和平、福祉和秩序造成危害」等理由拒絕相關民團申請。如致力為跨性別人士倡議的組織「T Project」就因「違反國家安全和利益」為由被拒絕申請，該團體針對這項決議提起訴訟，卻在2017年遭到駁回。

在進展部分，新加坡1990年推出的宗教和諧法案（Religious Harmony Bill）意在維繫國內宗教和平，因此禁止宗教性的仇恨、歧視或暴力言論；官方於2019年在法條中將針對「性取向」的仇恨言論納入規範，以保護LGBT人士免於遭到宗教仇恨言論攻擊。同樣在2019年，新加坡也調整親密伴侶暴力行為的相關法規，採用更性別中立的字詞描述適用對象，也因此讓LGBT人士得以被法條納入。然而這些進展對改善LGBT處境仍十分有限。

綜而言之，新加坡LGBT群體現在仍面臨諸多歧視性困境，不僅不能結婚、領養小孩，就連租公租房都有與一般民眾不同的區別對帶，更不用提在教育及職場上面臨打壓和霸凌，以及因社會氛圍之不友善引起的人生安全、精神疾病等問題。

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