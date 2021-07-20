印尼疫情延燒！台企受影響、日企急撤員

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而印尼是東南亞最大的經濟體，台灣和日本都有企業在印尼投資和佈局。我國外交部在14日表示，駐印尼代表處已安排包機，協助僑胞於28日搭機返台。
外交部發言人歐江安表示，由於印尼各地皆有台商染疫確診案例，駐印尼代表處除設置24小時急難救助專線作為當地台商僑民通報聯繫機制，另外與印尼僑界、台商總會及各地台商分會合作在印尼各區域設立「緊急抗疫中心」，透過社群媒體平台即時滙集印尼各地區疫情及醫療資訊，協助我國僑民和台商施打疫苗、推薦醫院、爭取病床、安排線上問診或醫生到府看診、提供醫療物資等相關資訊。
外交部指出，目前台灣印尼航線已暫停直飛班機，駐處除隨時蒐集轉機返國資訊並提供台商僑民參考外，另外透過印尼僑界協調，已安排印尼巴澤航空(Batik Air)規劃在28日以包機方式運載旅居印尼的我國僑民回台，駐處屆時將提供必要協助。
而日本各家航空公司決定從21日以後派出特別航班，接載日僑回國。目前已知全日空公司和本航空公司將分別於21日和25日派出特別航班，現在已開始接受預約。當地支援航班運作的日本駐印尼大使館透露，已有2000多人表示對搭乘特別航班有興趣，但目前僅限在日本有接待單位的企業和團體的所屬人員才可搭乘，而一些不在這個範圍內的人則表示失望。
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