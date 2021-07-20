COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

印尼疫情延燒！台企受影響、日企急撤員

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）

四方報/綜合報導

2021-07-20 01:00:00

根據四方報報導，隨著新型冠狀肺炎疫情在亞洲延燒，東南亞地區由於缺乏足夠的疫苗現貨和人口稠密，目前情勢都頗嚴重。我國在印尼企業和工廠均受影響，鄰國日本則在近期緊急撤僑，足見當地疫情的嚴重性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外國媒體報導，印尼本土疫情嚴峻，確診數不斷上升、死亡人數已達全球第三高，即便雅加達當局在3日就宣布多城封城兩週，然而卻未見成效，醫療體系不堪負荷、全國氧氣瓶缺乏導致許多病患缺氧身亡，甚至連當地殯葬業已無暇應付更多的死者。

而印尼是東南亞最大的經濟體，台灣和日本都有企業在印尼投資和佈局。我國外交部在14日表示，駐印尼代表處已安排包機，協助僑胞於28日搭機返台。

外交部發言人歐江安表示，由於印尼各地皆有台商染疫確診案例，駐印尼代表處除設置24小時急難救助專線作為當地台商僑民通報聯繫機制，另外與印尼僑界、台商總會及各地台商分會合作在印尼各區域設立「緊急抗疫中心」，透過社群媒體平台即時滙集印尼各地區疫情及醫療資訊，協助我國僑民和台商施打疫苗、推薦醫院、爭取病床、安排線上問診或醫生到府看診、提供醫療物資等相關資訊。

外交部指出，目前台灣印尼航線已暫停直飛班機，駐處除隨時蒐集轉機返國資訊並提供台商僑民參考外，另外透過印尼僑界協調，已安排印尼巴澤航空(Batik Air)規劃在28日以包機方式運載旅居印尼的我國僑民回台，駐處屆時將提供必要協助。

而日本各家航空公司決定從21日以後派出特別航班，接載日僑回國。目前已知全日空公司和本航空公司將分別於21日和25日派出特別航班，現在已開始接受預約。當地支援航班運作的日本駐印尼大使館透露，已有2000多人表示對搭乘特別航班有興趣，但目前僅限在日本有接待單位的企業和團體的所屬人員才可搭乘，而一些不在這個範圍內的人則表示失望。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
9.79%90.21%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
75.33%24.67%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
44.16%55.84%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

84.07%15.93%
2021-07-18-2021-07-20
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀