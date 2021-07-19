選手端出「神祕蝦料理」挑戰魔王 莎莎因1理由拒絕試吃
廚藝選秀節目《料理之王2》除了名店料理賽之外，這回也迎來踢館魔王的挑戰，其中一名待定選手想用一道「紅咖哩蝦」擊退魔王，怎料竟史無前例地，被所有導師拒絕試吃，就連有「飛行饕客」之稱的莎莎都無法動筷，甚至害怕直呼：「我沒有勇氣吃。」
娛樂中心/綜合報導
2021-07-19 19:02:55｜2021-07-19 19:04:28
這回踢館賽以「辣」為主題，落入待定區的選手將面臨魔王強勢挑戰，踢館者包含全聯料理爭霸戰優勝者胡劉柏佑，以及上一屆學姊吳貞蓁。值得注意的是，待定選手傅均端出一道「紅咖哩蝦」，由於蝦子未熟透，所有評審都拒絕試吃，是節目開播以來，首次遇到這樣的狀況，就連幾乎吃遍各地食物的莎莎都難以嘗試，委婉地說：「我的勇氣還沒有那麼足，所以我沒有吃中間有點透明的蝦。」傅均聽到後則回：「妳如果有勇氣的話，稍微吃吃看，真的挺好吃的。」不過莎莎仍十分驚恐、不知所措，主持人Lulu也補槍：「這不是勇氣的問題啊！」
而在名店料理賽方面，電音女團「妮可醬」鼓手曾珮瑄聯手張晉逸，端出沒有苦味的苦瓜鹹蛋，以及加入可可粉製作的「豆酥魚菜共生盆栽」，擊退了強敵網紅的蛋塔，2人使用了可可粉做為盆栽的泥土，十分具有創意，王凱傑試吃後，認為可可的澀度、苦度衡量得不錯，層次感十足，整體而言非常成功。（編輯：侯家瑜）